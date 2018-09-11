Netflix купила права на показ российских мультфильмов «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг»

Американская компания Netflix приобрела права на показ двух российских мультсериалов анимационной студии «Паровоз». Речь идет о мультфильмах «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг», следует из пресс-релиза студии.

«Рады сообщить, что теперь зрители 190 стран смогут смотреть серии «Ми-ми-мишек» и «Лео и Тиг». Оба этих мультсериала стали доступны на Netflix», — говорится в документе.

Мультсериал «Лео и Тиг» рассказывает о приключениях маленького любопытного непоседы леопарда Лео и его лучшего друга маленького тигренка Тига. Каждый день они играют и делают новые открытия. Друзья исследуют удивительную природу Приморского края, узнают новое об окружающем мире и его обитателях.

«Ми-ми-мишки» рассказывают о приключениях неутомимых озорников: бурого медвежонка Кеша, белого медвежонка по имени Тучка и их подружки Лисички. Иннокентий любит гаджеты и технику, Тучка — дитя природы, а Лисичка — прирожденная домохозяйка. Герои учат маленьких зрителей жить в гармонии с природой и при этом раскрывать и познавать мир вокруг.

Ранее стало известно, что компания Netflix купила права на показ российского сериала «Хождение по мукам», снятого по одноименному роману Алексея Толстого.