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Netflix купила права на показ российских мультфильмов «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг»

11.09.2018 в 13:05

Ранее американская компания приобрела права на сериал «Хождение по мукам», снятого по одноименному роману Алексея Толстого

Американская компания Netflix приобрела права на показ двух российских мультсериалов анимационной студии «Паровоз». Речь идет о мультфильмах «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг», следует из пресс-релиза студии.

«Рады сообщить, что теперь зрители 190 стран смогут смотреть серии «Ми-ми-мишек» и «Лео и Тиг». Оба этих мультсериала стали доступны на Netflix», — говорится в документе.

Мультсериал «Лео и Тиг» рассказывает о приключениях маленького любопытного непоседы леопарда Лео и его лучшего друга маленького тигренка Тига. Каждый день они играют и делают новые открытия. Друзья исследуют удивительную природу Приморского края, узнают новое об окружающем мире и его обитателях.

«Ми-ми-мишки» рассказывают о приключениях неутомимых озорников: бурого медвежонка Кеша, белого медвежонка по имени Тучка и их подружки Лисички. Иннокентий любит гаджеты и технику, Тучка — дитя природы, а Лисичка — прирожденная домохозяйка. Герои учат маленьких зрителей жить в гармонии с природой и при этом раскрывать и познавать мир вокруг.

Ранее стало известно, что компания Netflix купила права на показ российского сериала «Хождение по мукам», снятого по одноименному роману Алексея Толстого.

Netflix
nonTV
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