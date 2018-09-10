Netflix покажет российский сериал «Хождение по мукам»

Компания Netflix купила права на показ сериала «Хождение по мукам», снятого по одноименному роману Алексея Толстого. В пресс-службе НТВ подтвердили информацию о сделке, уточнив, что Netflix приобрел все двенадцать серий, сообщает «РИА Новости». Сериал уже размещён на сайте видеосервиса.

«Появление сериала «Хождение по мукам» в библиотеке Netflix даёт нам возможность представить проект аудитории всего мира. Конечно, репутационно не только для НТВ, но и для всего российского телевизионного рынка в целом важен тот факт, что Netflix впервые приобрёл именно экранизацию исторического сериала со всей русской ментальностью», — рассказал продюсер сериала Тимур Вайнштейн.

Премьера сериала «Хождение по мукам» состоялась на НТВ осенью 2017 года. Сериал рассказывает о судьбах русской интеллигенции накануне, во время и после революционных событий 1917 года. Он был снят по заказу канала продюсерской компанией «Всемирные русские студии». В сериале снялись Юлия Снигирь, Анна Чиповская, Андрей Мерзликин, Евгений Стычкин и другие. Режиссер — Константин Худяков.