IT-компании обогнали производителей питания



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Аналитическая компания NetBase составила рейтинг брендов, наиболее любимых пользователями соцсетей. Facebook, Amazon и eBay заняли в нём лидирующие позиции.

Исследователи проанализировали более 300 миллионов упоминаний, выделив из них слова «люблю» и «нравится». В десятку любимых брендов также попали Apple, Snap, Disney, Pokémon GO, Etsy, Netflix, Sony. То есть первые десять позиций занимают в основном технологические и онлайн-компании. Единственным исключением стала кинокомпания Disney.

Составители рейтинга отметили, что в списке брендов с самой быстрорастущей популярностью отличились не только современные компании, вроде Uber и Tesla, но и знаменитые имена с длинной историей: American Express, Puma и Converse.

Сравнительно низкие результаты оказались у компаний, занимающихся питанием и напитками. Наилучшими в этой категории стали «Макдоналдс» и Starbucks. В список самых быстрорастущих брендов попали Nutella, Gucci, T-Mobile Sephora и Target.