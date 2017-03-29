Об этом заявил новый глава компании в регионе Россия-Евразия Марсиаль Роллан



Фото: depositphotos.com

Nestle продолжит тратить основную часть своих медиабюджетов в России на телерекламу, сообщил новый глава компании в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан.

«Телевидение – чрезвычайно важная среда, если речь идёт о России и не только о ней. В ближайшем будущем на ТВ будет приходиться основная часть наших расходов (на рекламу – Sostav.). Мы хотим быть уверены, что контактируем с нашими потребителями там, где они находятся», - сказал Роллан на пресс-конференции, посвященной итогам работы российского подразделения Nestle за прошлый год.

По его словам, компания за последние два года также выделила значительную часть медиабюджетов на digital. «Более 20% этой страны (России – ред.) – «миллениалы». Они смотрят телевидение всё меньше и меньше, и нам нужно обладать возможностью находится с ними в контакте», - объяснил топ-менеджер.

Марсиаль Роллан возглавил Nestle в регионе Россия-Евразия в январе 2017 года, сменив на этом посту Маурицио Патарнелло. Роллан работает в Nestle с 1988 года, в разное время он руководил региональными структурами компании на рынках Европы, Азии, Африки и на Ближнего Востока. Перед назначением в России он занимал должность главного исполнительного директора бизнеса Nestle Professional.

Nestle – третий по величине рекламодатель в России. По данным исследования агентства Initiative (входит в группу АДВ), в 2016 году рекламный бюджет компании без учёта рекламы в интернете составил 9,6 млрд рублей. За год расходы Nestle на рекламу в России увеличились на 19%. Это самый высокий показатель роста среди компаний, которые входят в ТОП-20 рекламодателей России. Исключение составляет «М.Видео» (+45%), которая попала в «двадцатку» впервые.

На российском рынке Nestle представлена 50 брендами. За прошлый год продажи компании в регионе Россия-Евразия выросли на 12%, до 114,4 млрд рублей. По словам Марсиаля Роллана, российский и евразийский рынки стали третьим рынком присутствия Nestle «c самым динамичным ростом». По оценке швейцарской компании, в 2016 году она инвестировала в российскую экономику 4,1 млрд рублей, а за последние 20 лет – около $2 млрд.