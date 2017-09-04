«Антирабство» и VisionLabs разработали сервис по оценке прохождения интервью

Проект «Антирабство» совместно с компанией VisionLabs разработали сервис по оценке прохождения интервью «Формула успешного собеседования», в основе которого лежит нейронная сеть.

Сервис может не только распознавать эмоции, но даже замечать изменения мимики и движений. Система анализирует особенности поведения кандидатов и «рассказывает», какие ошибки они совершают и что, скорее всего, придётся не по вкусу рекрутерам

Для создания сервиса в рамках проекта «Антирабство» был проведен опрос 537 HR-специалистов на предмет того, какие вербальные и невербальные сигналы от кандидатов могут стать причиной отказа. Полученные данные стали основой для обучения системы анализа лиц, которая является частью сервиса, разработанной компанией VisionLabs. Система анализирует видеопоток и выдает результат.

Однако, поскольку на текущий момент из-за недостаточного количества обучающих данных нейронная сеть не позволяет на 100% автоматизировать весь процесс анализа собеседований, на втором этапе результаты анализируют профессиональные кураторы. Их задача — ещё раз просмотреть видео, сопоставить и обработать данные, предоставленные сервисом, сформулировать окончательный результат.

В итоге кандидат получает подробный отчёт о слабых и сильных сторонах своей презентации, оценку вербальных и невербальных факторов. Система выявляет критические моменты в поведении человека и «подсказывает», на чем нужно сделать акцент. Сервис рассчитывает вероятность прохождения собеседования в процентах.