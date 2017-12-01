Мелодию сгенерировала нейросеть, обученная на тысячах музыкальных произведений

Бренд бурбона Wild Turkey представил первую в мире джазовую композицию, созданную при помощи искусственного интеллекта. Нейросеть, обученная на тысячах музыкальных произведений, сгенерировала мелодию, на основе которой джазмен Вадим Эйленкриг создал джаз будущего. Идею смелого музыкального эксперимента предложила PR-студия RODNYA.

На российском рынке бренд Wild Turkey «играет» на территории джаза с начала 2017 года. Коммуникационная платформа, основанная на джазе, призвана подчеркнуть схожесть этого музыкального направления и бурбона. Это два американских символа, судьбы которых тесно переплетены, история джаза неразрывно связана с историей бурбона: оба попадали под запреты и гонения, оба расцвели в спикизи-барах, оба представляют собой импровизацию на тему традиций.

В течение всего 2017 года Wild Turkey праздновал в России столетие джаза, летопись которого ведётся с записи первой виниловой пластинки коллектива Original Dixieland Jazz Band. Кульминацией празднования стал смелый музыкальный эксперимент – попытка заглянуть в будущее джаза.

«Идея подвести итоги столетия легендарного музыкального направления и попробовать заглянуть в его будущее с помощью искусственного интеллекта появилась неожиданно, но оказалась такой органичной бренду, что мгновенно получила поддержку бренд-команды Wild Turkey. Мы решили бережно отобрать всё лучшее, что было в джазе за эти 100 лет, и при помощи нейросети, обученной на тысячах знаковых произведений, сгенерировать джазовую композицию будущего – Wild Turkey Future. При этом мы не могли полностью отдать всё на откуп искусственному интеллекту, машине, поэтому заручились поддержкой талантливого джазмена и амбассадора бренда Вадима Эйленкрига. Ведь, как и в производстве бурбона, в джазе очень важен человеческий фактор, любовь к импровизации», – рассказывает Серафима Гурова, CEO PR-студии RODNYA.

Creaited Labs, технологический партнер проекта, разработал и обучил нейросеть на более чем ста тысячах различных музыкальных исполнений, восемь тысяч из которых связаны с джазом или околоджазовыми стилями (афро-американский фолк, бибоп и др.). В этот список вошли записи Майлза Дэвиса, Дюка Эллингтона, Чарли Паркера, Херби Хэнкока и другие культовые произведения.

«Для создания композиции Wild Turkey Future мы использовали нейронную сеть, построенную по принципу автоэнкодера. В процессе обучения такая сеть сохраняет информацию о некоем множестве музыкальных композиций в фиксированном наборе чисел, называемом латентным вектором. А потом по этому вектору пытается создать новый трек, который был бы максимально похож на то, что было на входе. Работать по такой схеме с джазом было особым вызовом, потому что этот жанр и ритмически, и композиционно очень сложный и разнообразный. Но мы решили попробовать, загрузив в обучающую выборку более восьми тысяч джазовых и связанных с этим стилем произведений», – объясняет Иван Ямщиков, CEO Creaited Labs.

Построенная статистическая модель мелодических и ритмических паттернов, характерных для джаза, написала мелодию, которая легла в основу первой в истории нейроджазовой композиции. Её помог «расшифровать» известный российский джазмен Вадим Эйленкриг. Созданная им на основе нейроджаза композиция — Wild Turkey Future — стала синтезом традиций и новаторства, современных технологий и мастерства человека.

«С самого начала нашего с Wild Turkey проекта все понимали, что обучить музыкальной импровизации машину практически нереально. Но мы и не рассчитывали получить идеальную композицию, а надеялись услышать некий звуковой код, ведь музыка – тоже язык, и нам надо было расшифровать это послание из прошлого. Когда мы получили композицию, то не сразу считали его. Но прослушивая снова и снова, поняли, что нейросеть, словно ребенок, который учится излагать свои мысли, говорит с нами быстро, без интонаций и немного неразборчиво. Тогда мы замедлили ее, разобрали на музыкальные сегменты, осмыслили и создали вместе нечто новое – мелодию, которая опирается на великие джазовые стандарты последних ста лет и при этом смотрит в будущее. Возможно, именно с неё начнётся новое столетие, новая эпоха джаза», – отмечает музыкант Вадим Эйленкриг.

Первая в мире нейроджазовая композиция – WIld Turkey Future – была представлена в Москве в конце ноября в рамках фестиваля Wild Turkey Jazz. Помимо Eilenkrig Crew, в её презентации приняли участие эпатажная американская фанк-певица Ник Вест и британский джазовый рэпер Совьето Кинч, выступления которых подчеркнули дух свободы, присущий и джазу, и бурбону.

«Идея смелого музыкального эксперимента, в рамках которого будет создана джазовая композиция будущего, сразу показалась нам перспективной. Ведь философия бренда Wild Turkey – жить на высоких оборотах, не бояться вызовов, не идти на компромиссы и всегда оставаться собой – даже если это означает отличаться от других. Мы рады, что джазмен Вадим Эйленкриг, амбассадор бренда в России, поддержал нас в этой затее, и помог «распознать», что же хотела нам сказать нейросеть», – комментирует Андреа Бертелли, Marketing Director Campari Eastern Europe.

Состав творческой группы:

Campari Rus (клиент)

Marketing Director Campari Eastern Europe: Andrea Bertelli

Marketing Manager Spirits portfolio Campari Russia: Olga Gorbacheva

Brand Manager Spirits portfolio Campari Russia: Yuriy Abramov

Leading PR specialist Campari Russia: Elya Khanamiryan

PR-студия RODNYA (креатив, PR)

CEO & CCO: Серафима Гурова

Account Director: Лера Старцева

Head of Communications: Екатерина Воскобойникова

Account Manager: Анна Морозова

Junior PR Manager: Диляра Гатаулина

Assistant: Анастасия Шарыкина

Creaited Labs (создание нейросети для генерации музыки)

CEO: Иван Ямщиков

Исследователь: Владимир Глазачев

ARK Connect (event)

Старший менеджер по работе с клиентами: Анастасия Шарова

Менеджер по работе с клиентами: Алексей Кувшинов

Менеджер по организации мероприятий: Олеся Винникова

Технический директор: Александр Трошин

Разработка генеративной графики

Михаил Георгиев

Екатерина Волкова

Фильм о проекте

Режиссёр, оператор: Артур Мирошниченко

Продюсер: Екатерина Воскобойникова

Второй оператор: Алексей Токун