В июне состоится ежегодная Неделя Российского Ритейла

С 5 по 10 июня 2017 года в третий раз пройдет Неделя Российского Ритейла, масштабное отраслевое мероприятие с участием представителей бизнеса и государства. Мероприятие, на котором формируются основные направления развития сферы розничной торговли, решаются проблемы отрасли.

Организаторами выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Российская Ассоциация Экспертов Рынка Ритейла.

Старт Неделе Ритейла 5 июня 2017 года даст Кибернеделя, всероссийская распродажа потребительской продукции ведущими онлайн-ритейлерами.

6 – 8 июня в Центре международной торговли участников форума ожидает обширная деловая программа с участием представителей отрасли – руководителей и ключевых менеджеров федеральных и региональных торговых сетей, организаций среднего и малого бизнеса, киоскеров, профильных ассоциаций, а также поставщиков и их объединений, руководителей Правительства России, представителей федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти в сфере потребительского рынка.

Выставка Retail’s World продемонстрирует современный мир ритейла, его достижения и технологии. 7 июня будут подведены итоги отраслевого конкурса Retail Awards.

10 июня состоится традиционный спортивный турнир Кубок Недели Российского Ритейла по мини-футболу среди ритейлеров.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с программой можно на официальном сайте мероприятия www.retailweek.ru.

Справка:

Первые две Недели Российского Ритейла, прошедшие в 2015 и 2016 гг., собрали 3 000 и 4 000 участников соответственно, став самыми масштабными событиями в сфере ритейла.

НРР 2016 состояла из:

- более 70 мероприятий (конференции, экспертные сессии и панельные дискуссии)

- выставочной экспозиции Retail’s World, представляющей инновации, технологии и разработки в области ритейла

- инновационных туров по логистическим и торговым комплексам

- Ритейлиады, включающей в себя соревнования спортивных команд торговых сетей России

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