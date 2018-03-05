Кампания была приурочена ко Дню всех влюбленных

14 февраля, пусть и не является национальным праздником в стране, но уже давно стал своеобразным символом романтики. В этот день принято делать сюрпризы, дарить подарки и просто приносить радость не только влюбленным, но и хорошим друзьям, родственникам и коллегам.

Advance Group провел в деловом центре «Империя» оригинальную имиджевую акцию для Радио JAZZ ко Дню всех влюбленных. Кампания состоялась при поддержке федерального культурного ресурса Geometria.ru.

Приоритетом для Advance Group является индивидуальный и нестандартный подход к решению имиджевых задач клиента.

«Нам было важно показать, что аудитория лучше воспринимает микс стандартных рекламных носителей с BTL инструментами. А учитывая тренд глобальной диджитализации общества, для усиления эффекта мы прибегли еще и к вирусному посеву итогового ролика в сети», — рассказывает руководитель PR направления Advance Group Вячеслав Никаноров.

Для реализации кейса был выбран один из самых современных бизнес-центров (в «Москва-Сити») с большой ежедневной проходимостью.

За неделю до праздника в лифтовом холле башни «Империя» был установлен почтовый ящик, вмонтированный в плазмабокс. Оформление несло простой посыл к действию: необходимо было написать имя коллеги на валентинке, которая уже висела на ящике, бросить её внутрь и ждать 14 февраля. Дополнительно имидж акции в формате ролика был установлен на панелях Digital Signage 75″, из которых для создания романтической атмосферы звучала джазовая мелодия с джинглом Радио JAZZ 89.1 FM.

«Признаться, для нас это весьма нетрадиционный кейс. Но в конечном итоге идея погрузить человека в расслабляющую атмосферу романтики во время ожидания лифта нам понравилась», — поясняет бренд-менеджер Радио JAZZ 89.1 FM Елена Строганова.

Спустя неделю 14 февраля случайным образом было выбрано несколько человек, которых команда Advance Group поздравила, перехватив в разных локациях делового центра «Империя»: в фойе, в одном из офисов и в Музее-Смотровая Москва-Сити на 56 этаже.

Все происходящее в этот день снимал медиапартнер акции — федеральный культурный ресурс Geometria.ru. Благодаря качественной съемке удалось запечатлеть в режиме реального времени эмоции удивления и радости сотрудников делового центра, чей трудовой день скрасил оригинальный сюрприз.