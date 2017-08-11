Сеть запустила акцию на период мирового чемпионата по Dota 2

Все находящиеся в Москве зрители трансляции мирового чемпионата по Dota 2 смогут воспользоваться бесплатной доставкой блюд из KFC до 12 августа включительно, когда состоится финальная игра.

Болельщики могут сделать заказ по специальной ссылке, размещенной в рекламных материалах в киберспортивных сообществах. В остальное время стоимость услуги платная.

«Не задоджи выгодное предложение!», - призывает сеть ресторанов фастфуда на языке киберигроков.

The International – главный турнир по самой популярной дисциплине киберспорта Dota 2 – проходит в данный момент в США. В нем принимают участие18 лучших команд мира, в том числе и российские Virtus.pro и Team Empire.

В этом году в состязании разыгрывают рекордный призовой фонд в истории киберспорта – $24 млн. За жесткой компьютерной борьбой наблюдает огромная аудитория.

Стоит отметить, что киберспорт становится настолько популярным, что может стать одной из спортивных дисциплин на Олимпиаде. Ранее стало известно, что в заявочном комитете Олимпиады-2024 рассмотрят вопрос включения компьютерных игр в олимпийскую программу.