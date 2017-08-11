В заявочном комитете Олимпиады рассмотрят вопрос включения компьютерных игр в олимпийскую программу



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Е-спорт может быть включен в программу летних Олимпийских игр 2024 года, об этом заявил сопредседатель заявочного комитета Игр-2024 Тони Эстанге газете The Washington Post.

«Молодежь интересуется киберспортом. Давайте рассмотрим этот вопрос. Давайте встретимся и попробуем навести мосты. Я не хочу говорить «нет» с самого начала. Думаю, будет интересно взаимодействовать с МОК, а также людьми из киберспорта, чтобы лучше узнать процесс и понять, почему он так успешен», – Тони Эстанге

В апреле в России киберсостязания вошли в традиционные виды спорта. В это же время олимпийский совет Азии внес соревнования по компьютерному спорту в программу Азиатских игр 2018 и 2022 годов.

Уже известно, что Олимпиаду-2024 примет Париж, так как Лос-Анджелес, также подавший заявку на проведение, согласился принять Игры-2028.