Кажется, никто не удивлен



Иллюстрация: соцсети

Пользователи сети обсуждают скандал с телешоу «Орел и решка». Некоторые ошарашены, но большинство и так догадывались, что в телевизоре нам врут.

Суть скандала

Во время встречи с поклонниками в Новосибирске ведущая программы Регина Тодоренко призналась, что безлимитная «золотая карта», которую по сюжету получает один из участников шоу, – это постановка. В реальности, по словам девушки, средства ограничены, и ведущие не живут в роскошных отелях и не тратят деньги направо и налево.

В некоторых моментах это постановочное шоу. Потому что чаще всего гостиницы даются нам по бартеру, и мы снимаем в них не двое суток, а всего лишь три часа. Нам выдают времени на три часа, мы можем снять бассейн, джакузи и скорее уехать, потому что там жильцы, король Омана приезжает. Собственно говоря, вы видите в телеке, что мы только ноги и мочим. А ночуем мы там, где все за сто долларов, это правда. Регина Тодоренко

Заявление прокомментировала продюсер передачи Нателла Крапивина.

Источники сообщают, что за такую неосторожность Тодоренко не только уволят, но и оштрафуют на два миллиона рублей.

После этого Тодоренко опубликовала в инстаграме опровержение:

«Недавно в Новосибирске я давала интервью о том, как работает наша золотая карта, о том, что это символ богатства, и те люди, у которых она есть, могут позволить себе абсолютно все. В некоторых, повторюсь, в некоторых случаях действительно бывают моменты, когда приходится очень быстро снимать в отелях или ресторанах, потому что за один день нам нужно побывать в 10 местах одновременно. Мы просто физически не успеваем пожить в клевых номерах, а очень хочется, но сроки съёмок слишком сжаты. У нас ведь есть всего лишь один уикенд. Наша большая команда создаёт волшебство, и я горжусь, что являюсь частью этой команды. Но всех организационных моментов я знать не могу, а могу только предполагать, как наши трудяги-продюсеры ищут интересные локации, развлечения и на каких условиях договариваются. Я приношу свои извинения всей команде #ОрелиРешка, каналу ПЯТНИЦА, каналу ИНТЕР за то, что дезинформировала поклонников».

Откровенная ложь

После скандала в интернете начали появляться разоблачительные материалы о реалити-шоу. Например, популярный блогер и путешественник Сергей Анашкевич опубликовал разбор выпуска о Танзании. Он поймал продюсеров шоу на нескольких подтасовках.

Так, в программе сообщили, что самый дешевый номер в Стоун-Тауне стоит минимум 200 долларов, но это неправда. «Мы платили в Стоун-Тауне 25 долларов за одноместный и 35 за двухместный номер во вполне приличном отельчике с вайфаем. А есть еще хостелы и гестхаусы долларов за 15-20 без завтрака и интернета».

Кроме того, в выпуске Регина отправляется к колдунье, и та проводит для нее ритуал за 10 долларов. Блогер считает, что это «откровенная ложь. На самом деле, вечерний визит к колдуну на Занзибаре – одно из развлечений для туристов, стоит оно от 25 до 50 долларов».

На самом деле, думаю, ни один более-менее продвинутый путешественник давным-давно не смотрит "Орел и Решку". ... Да, идея неплохая с золотой картой и 100 долларами, но для того, чтобы этот формат выдерживать, ребятам приходится много перевирать, недоговаривать, откровенно подтасовывать цифры и ... просто не рассказывать о части трат. Сергей Анашкевич

Бюджет 100 долларов, ужин - 112

Директор по маркетингу Алматинского университета менеджмента Дидар Матыров опубликовал в фейсбуке разбор программы про Алматы и Астану. Он тоже отметил в передаче ряд странностей.

«Во время съемок с ними произошел вот такой вот случай в Казахстане, когда Настя Короткая, имея бюджет 100 долларов, поужинала в ресторане на 112, сама того не подозревая».

В телевизоре говорят неправду, какая невероятная новость

При этом большинство пользователей отнеслись к новости спокойно. Они заметили, что цель шоу – показать, как можно путешествовать дорого и очень дешево, и не так уж важно, на самом ли деле ведущие побывали в таких условиях.