Влияние рекламы на бизнес-показатели наконец начали оценивать и телекомпании

Долгое время телекомпании предоставляли брендам данные об охвате. Эти цифры показывали, сколько зрителей увидело рекламный ролик, но ничего не говорили о реальной пользе для бизнеса. Впервые оценивать эффективность рекламы начали в интернете, и показатель ROI стал важнейшим для маркетологов. Теперь предложить такую услугу способно и телевидение: NBCUniversal совместно с измерителем iSpot начнут отслеживать успешность кампании, пишет Wall Street Journal.

Телесеть будет работать с рекламодателями, чтобы выяснить, изменение каких бизнес-показателей они хотят измерить. Это может быть, например, посещаемость сайта или продажи. Таким образом отрасль надеется освободиться от ограничений, характерных для традиционной системы медиаизмерений, и стать ближе к нуждам клиентов, сказал исполнительный вице-президент NBCU Майк Розен. Инновационные рекламные технологии, как у iSpot, позволят не только более точно таргетировать рекламу, но и измерять ее совершенно иным способом.

Обычно западные телекомпании оперируют рейтингами Nielsen, чтобы доказать эффективность рекламы, а при неудовлетворительном результате предлагают клиентам дополнительный инвентарь. NBCU не готова давать гарантии роста бизнес-показателей, зато готова предоставить ценные данные о том, работают ли рекламные доллары заказчика. Вещателям, брендам и агентствам еще предстоит проанализировать полученные данные и понять, как лучше всего изменить существующую систему расчетов.

Привязка рекламы к конкретным бизнес-результатам — способ убедить клиента в эффективности его рекламы. Однако процесс измерения ROI телерекламы сложен и пока не стал общей практикой. Такой подход подразумевает «склейку» данных из различных источников, включая сторонних поставщиков. В частности, они смогут предоставить данные о покупках и поведении пользователей.

Чтобы разнообразить набор данных, iSpot сотрудничает с другими компаниями. В их числе Inscape, которая собирает анонимные данные с приставок Vizio TV, а это миллионы устройств по всем Штатам. Как только кампания стартует, iSpot начинает замерять воздействие рекламы: соотносить домохозяйства с пользователями, которые, например, зашли на сайт автомобильного бренда. Если клиент добивался увеличения трафика, то iSpot засчитывает визит как конверсию. NBCU уже тестирует новую функцию с рядом автомобильных, фармацевтических компаний, а также с производителями электроники. Ожидается, что в ближайшие недели услуга станет доступна более широкому кругу клиентов.

Практически одновременно аналогичный сервис запустит YouTube. На традиционной встрече с рекламодателями Brandcast глава видеохостинга Сьюзен Войжитски объявила о партнерстве с Nielsen Catalina Solutions. Совместное решение позволит оценить влияние рекламы на YouTube на оффлайн-продажи. По данным Nielsen Matched Panel Analysis, за последние несколько лет 70% кампаний YouTube оказали «значительное влияние» на розничные продажи клиентов.