Им стал бывший бренд-менеджер компании



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Наталия Сумина, занимавшая пост бренд-менеджера «КАРО», назначена директором департамента рекламы и маркетинга сети кинотеатров. «Я благодарна «КАРО» за веру в мои возможности мой опыт», - прокомментировала назначение Сумина.

Наталия Сумина работает в кинобизнесе уже девять лет. С 2008 по 2013 года она была менеджером проектов компании «ПромоФильм», которая занимается рекламой и продвижением кино на Первом канале, а также созданием и реализацией рекламных кампаний фильмов. В 2013 году Наталия перешла работать в сеть кинотеатров «КАРО» на должность бренд-менеджера.

«Наталия – профессионал своего дела, ответственно относящийся к своим обязанностям. Она уже сумела достичь многого как бренд-менеджер, и я уверена, что в качестве директора департамента продолжит работу на самом высоком уровне», - рассказала Ольга Зинякова, президент сети кинотеатров «КАРО».