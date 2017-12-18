Комитету предстоит утвердить и лицензировать индустриальную методику аудиторных измерений уличных рекламных носителей

Правление Национальной ассоциации визуальных коммуникаций приняло решение о создании специального Комитета по медиаизмерениям наружной рекламы с целью развития новых разработок и внедрения индустриальных методик исследований наружной рекламы, а также для защиты интересов индустрии в области медиа измерений.

В состав Комитета вошли представители крупнейших владельцев инвентаря: Russ Outdoor, Gallery, Лайса. Эти операторы представляют более 60% столичного и около 40% федерального рынка наружной рекламы. Председателем Комитета единогласно избран Рашид Нежеметдинов, директор по стратегическому маркетингу Russ Outdoor.

В качестве привлеченных экспертов в работе Комитета примут участие представители исследовательских компаний Эспар, Mediascope, Центр Промышленной Экспертизы, представители специализированных международных агентств наружной рекламы Posterscope и Kinetic. Также Комитет планирует привлечь экспертов со стороны крупных рекламодателей.

В 2018 году Комитет планирует утвердить и лицензировать индустриальную методику аудиторных измерений уличных носителей наружной рекламы, включая статические и цифровые форматы, для запуска новой валюты наружной рекламы.

Кроме того, предстоит решить задачу утверждения методики для Федерального GRP кампаний наружной рекламы, для единого GRP out-of-home рекламы, включая транспорт и индор, а также методики замера эффективности различных типов носителей out-of-home.

Ранее, как стало известно Sostav.ru, Russ Outdoor отказался от единоличного финансирования системы медиаизмерений, пилотный проект которой компания представила в сентябре, и передал его в Национальную ассоциацию визуальных коммуникаций. Такой шаг связан с тем, что оператор стремится развивать проект совместно с другими участниками рынка.