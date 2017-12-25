Андрей Трубников передал управление компанией Сергею Буйлову, а сам займется развитием бренда за границей

Учредитель и владелец косметических брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников покинул должность гендиректора и передал управление компанией Сергею Буйлову, бывшему коммерческому директору L’Oreal в России, сообщает «Коммерсант».

«Наш бизнес стал большим, мы прошли первый этап развития, выйдя на международный рынок. Теперь нам необходимо налаживать совершенно другие процессы»,— прокомментировал свое решение Трубников.

Сергей Буйлов ранее работал коммерческим директором российского подразделения L’Oreal. До косметического бизнеса он работал в продовольственном холдинге Danone.

«С приходом нового гендиректора будет много изменений, — обещает Трубников.— Мы будем расширять географию стран, где будет продаваться продукция Natura Siberica, а это в том числе потребует от топ-менеджмента перестроить логистику, продажи и даже бухгалтерию».

Первым брендом компании, основанной в 2002 году, стала линейка косметических товаров «Рецепты бабушки Агафьи». Сейчас у неё 90 магазинов в России и других странах. В 2018 году компания планирует выйти на рынки США, Германии, Тайваня и Японии. В России и за рубежом у компании будут разные стратегии развития: за границей планируется активное расширение, а на домашнем рынке — улучшение структуры.

По словам Трубникова, внутри страны исчерпан экстенсивный рост, поэтому фокус будет смещен в сторону повышения рентабельности, а также выравнивания цен в собственной рознице и магазинах других сетей. Он добавил, что в России в 2017 году рост продаж всех косметических брендов увеличился всего на 5%. В то же время по итогам года внутри страны рост продаж продукции Natura Siberica достиг 25%, на международных рынках — увеличился в шесть раз, приводит данные бизнесмен.