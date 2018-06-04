СП займется производством и закупкой контента, а также дистрибуцией собственных и сторонних каналов

Национальная Медиа Группа и «Ростелеком» договорились о создании совместного предприятия в области производства и дистрибуции контента.

Генеральным директором СП станет Александр Косарим, отвечающий в ПАО «Ростелеком» за контентную политику. Как пояснили в НМГ, совместное предприятие образовано на паритетных условиях — 50/50%, в Совет Директоров С П войдут по два представителя с каждой стороны. Информация о том, когда оно будет запущено и какое название получит, пока не раскрывается.

СП займется производством и закупкой контента, запуском совместных каналов, а также дистрибуцией собственных и сторонних каналов. Первым шагом в рамках СП станет создание направления по дистрибуции каналов — уже достигнуты предварительные договоренности с рядом крупных игроков. Однако в НМГ отказались уточнять, о каких именно каналах и игроках идет речь.

Ольга Паскина, Генеральный директор НМГ: Партнерство медиа и телеком компаний является международным трендом, так как позволяет создать уникальные стратегические преимущества для обеих сторон: доступ к экспертизе и уникальному контенту для телеком-операторов и, в свою очередь, доступ к технологиям и абонентам для медиа-игроков. Экспертиза НМГ в области производства, дистрибуции и монетизации контента совокупно с технологиями «Ростелекома» позволят создать контентного игрока нового уровня.