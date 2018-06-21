Возглавив сайт, она сохранит за собой должность шеф-редактора журнала

Наталья Старостина, которая более семи лет работает в бренде ELLE, назначена на должность главного редактора и редакционного директора сайта ELLE.ru, сообщает ИД Hearst Shkulev Publishing.

За семь лет Наталья Старостина прошла карьерный путь от должности редактора отдела «Культура и специальные проекты» до руководящих позиций. Возглавив сайт, она сохранит за собой должность шеф-редактора журнала ELLE.

Наталья Шкулева, Бренд-директор ELLE: Несколько лет назад, когда мы объединяли редакционные команды журнала ELLE и сайта Elle.ru, Наталья стала одной из первых, кто моментально подключился к работе в онлайне, и за эти годы лишь усилила свое присутствие в проекте. Ее креативные идеи всегда отличал новаторский подход, а темы и материалы стабильно приносили высокий трафик. Я внимательно наблюдаю за развитием Натальи внутри компании, за ее карьерными амбициями, работой с командой, потрясающей трудоспособностью и желанием постоянно чему-то учиться. Важно, что Наталья понимает и разделяет ценности бренда ELLE, знает его историю и сильные стороны. Надеюсь, что под ее руководством сайт elle.ru не только сохранит лидирующие позиции на рынке, но и станет трендсеттером в digital-индустрии.