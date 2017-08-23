Группа «Скрэтч» пригласила депутата сняться в клипе на песню «Корабли»



Скриншот видеоклипа

Группа «Скрэтч» опубликовала видео на песню «Корабли», в котором снялась Наталья Поклонская, депутат Госдумы. «Мы давно хотели сделать (проект) в честь возвращения Крыма в родную гавань, в Россию», - рассказала Поклонская порталу РИА Новости. В клип попали главные достопримечательности полуострова: памятник затопленным кораблям в Севастополе, Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Черное море.

«Мы, разумеется, понимали, что участие в клипе Натальи Владимировны вызовет дополнительный интерес к видео. Честно говоря, о топе в новостных лентах не думали, но ко всему тому, что сейчас происходит вокруг клипа, были готовы», — рассказал РИА Новости солист группы «Скрэтч» Олег Мисяченко.

Клип с участием Поклонской пока что набрал всего 200 тысяч просмотров, около 1000 лайков и еще больше дизлайков. Депутат появляется в конце третьей минуты видео. По сюжету музыкального клипа Поклонская помогает мальчику достать из речки пущенный им по воде деревянный кораблик.

«Мы давно хотели сделать (проект) в честь возвращения Крыма в родную гавань, в Россию. Как раз кораблик и ассоциируется у меня с Крымом, с Родиной, с нашими светлыми детскими чувствами. То, что нас греет, бережет. Я очень рада, что приняла участие в такой работе, давно хотела», - рассказала Поклонская. Она также добавила, что чувствовала большую ответственность, понимая, что «ты берешь этот кораблик и возвращаешь мечту». Она уверена, что клип получился «добрым, хорошим и светлым».