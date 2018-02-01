Она приступила к работе 1 февраля

Пост заместителя главного редактора международного информагентства «Россия сегодня» (создано на базе «РИА Новости» в 2013 году) с 1 февраля заняла Наталья Лосева, пишет РБК.

На новой должности г-жа Лосева сосредоточится на использовании агентством инновационных каналов доставки контента и созданием современных медийных форматов. Она будет заместителем Маргариты Симоньян, главного редактора «Россия сегодня».

Наталья Лосева уже работала в «РИА Новости» с 2004 по 2012 год — она занимала посты заместителя главного редактора агентства и директора по мультимедиа и новым проектам. После этого она была первым заместителем гендиректора по новым медиа ЗАО «Аргументы и факты». В 2014 году перешла в государственную компанию «Мосгортур», где занималась развитием отрасли детского отдыха.