Только в июле турами не смогут воспользоваться примерно 1,5 тысячи человек

Один из крупнейших российских туроператоров «Натали Турс» аннулирует все подтвержденные туры клиентов, об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил генеральный директор компании Владимир Воробьев. Только в июле выкупленными турами с чартерными перевозками не смогут воспользоваться примерно 1,5 тысячи человек.

«Сейчас существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами, и они веерно отключают „Натали Турс“ от обслуживания. Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг», — сказал Воробьев.

Он добавил, что сегодня «Натали Турс» проведет оперативное совещание по возникшим проблемам. «Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами, поэтому вынуждены аннулировать туристические поездки. В течение дня мы примем решение, какие действия будем предпринимать дальше», — заключил он.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила «Интерфаксу», что во вторник состоялась встреча руководства управляющей компании одной из агентских сетей с главой «Натали Турс». «Стороны договорились, что в ближайшее время управляющая компания направит туроператору реестр проблемных заявок для получения возвратов. Воробьев подтвердил свое желание возместить средства по забронированным турам, но констатировал, что на сегодняшний день сроки возврата обозначить невозможно», — рассказала она.

Накануне стало известно, что из-за финансовых разногласий партнеры останавливают сотрудничество с туроператором и аннулируют заказы. В частности, остановила сотрудничество W2Meet, принимающая клиентов «Натали Турс» в Испании.