Из-за финансовых разногласий партнеры останавливают сотрудничество с туроператором и аннулируют заказы

Президент туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев сообщил, что компания испытывает трудности с партнёрами. В частности, W2Meet, принимающая клиентов «Натали Турс» в Испании остановила сотрудничество и начала аннулировать заказы.

В обращении Воробьёв обрисовал сложившуюся ситуацию. По его словам, W2Meet объяснила свое решение «финансовыми разногласиями».

«Чтобы не создавать дополнительных проблем, были приняты решения остановить чартерные программы в Испанию и отказаться от мест по ряду направлений. Соответствующая информация была оперативно доведена до рынка, что позволило избежать серьезных осложнений в аэропортах вылета, прилета и на курортах. Рейсы улетели с односторонней загрузкой, все туристы были вывезены домой», — рассказал Воробьев.

В «Натали Турс» пообещали вывезти всех людей до следующих выходных. Регулярные рейсы планируются как обычно, но пересаживать пассажиров чартеров на них по расчетам компании дорого — им будут возвращать деньги за несостоявшиеся туры.

Кроме того, в своём обращении президент «Натали Турс» попросил поддержки у партнеров в России и за рубежом.

«Нам нужно понимание и терпение партнеров в различных странах, которые сделали ставку на российский рынок и „Натали Турс“ и которых мы не можем подвести. Только объединив усилия сотрудников агентств, „Натали Турс“, партнеров на курортах мы сможем не подвести еще больше наших с вами клиентов и компенсировать им возникшие потери», — убежден Владимир Воробьев.

Он принес извинения «клиентам, родным, друзьям, сотрудникам „Натали Турс“ и бизнес партнерам», выразив надежду на то, что компании удастся преодолеть трудности.

Ранее компания сообщила, что отменяет некоторые чартерные программы в Испанию, Италию, Грецию и Турцию по причине их низкой рентабельности.