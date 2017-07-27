Сильны ли вы в персональном продвижении, предлагает узнать агентство Pro-Vision





28 июля – профессиональный праздник работников сферы PR. Специалисты по традиции превращают этот день в бренд-событие, которое способствует продвижению своей компании или корпоративному сплочению. Агентство маркетинговых коммуникаций Pro-Vision предлагает свой вариант празднования.

Насколько силен PR-ген в твоей ДНК? Какой уровень развития твоего «личного бренда» с точки зрения PR? Всем любопытным ответы на эти вопрос даст анализатор личной Facebook-страницы PR-gene Detected, который запустило Pro-Vision. Оно доступно с 28 июля на Facebook.

После нажатия на кнопку «проанализировать страницу» профиль подвергается разбору с точки зрения наполненности информацией, количества друзей и подписчиков, числа репостов авторского контента и комментариев под записями.

Процесс занимает несколько секунд, а по итогам пользователь получает оценку. 10-20% означает низкую концентрацию PR-гена в ДНК, человек с результатами в 80-100% считается, по мнению приложения, «гуру персонального продвижения».

Далее приложение приглашает пройти экспресс PR-PROкачку, где можно получить советы по усилению эффективности профиля – например, «не капитань».

«Социальные сети давно стали инструментом персонального маркетинга, а наши профили в них – нашими личными брендами. От того, насколько “живой” является страница, зависит и мнение окружающих: сочтут ли вас “фейком” или, глядя на интересный контент и огромное количество подписчиков, захотят войти в их число. Надеемся, что с приложением PR-gene Detected пользователи Facebook смогут не только найти слабые места своих страниц, но и составить конкуренцию экспертам в области личного PR», – говорит президент группы компаний Pro-Vision Владимир Виноградов.