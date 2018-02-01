Уже установленные билборды с логотипом кампании на фоне снежинок заменят на плакаты с новым девизом



РИА Новости

В Центризбиркоме представили слоган для выборов президента России «Наша страна, наш президент, наш выбор!» и продемонстрировали обновленный дизайн информационных плакатов, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.

«С завтрашнего дня у нас меняется наружное наше информирование», – сказала она, после чего на большом экране в атриуме здания комиссии появилась заставка с соответствующим девизом.

«Аналогичные плакаты заменят снежинки, которые вы наблюдали половину декабря и весь январь», – добавила Памфилова.

На билбордах страны размещены логотипы избирательной кампании, разработанные по заказу ЦИК PR-фирмой «Има-консалтинг». Памфилова также сообщала, что подготовлено три волны информирования о выборах, для каждой предусмотрен свой дизайн.

Напомним, ЦИК в преддверии выборов президента проводил конкурс на разработку концепции информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения голосования, его выиграла PR-компания «Има-консалтинг». Продвижением контента в интернете по контракту с ЦИК занимается группа компаний «Михайлов и партнеры».