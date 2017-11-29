ЦИК утвердил логотип выборов, представленный «ИМА-консалтинг»



Соцсети

Освещением президентских выборов 2018 года помимо компании «ИМА-консалтинг» займется коммуникационно-консалтинговая группа «Михайлов и партнеры», сообщают «Ведомости».

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что помимо «ИМА-консалтинг» в творческом конкурсе на популяризацию выборов «Михайлов и партнеры» предложила тоже интересные технические решения. Поэтому эта группа будет отвечать за работу ЦИК с социальными сетями. Её работа касается аккаунтов в соцсетях самой ЦИК.

Представитель группы компаний Вероника Северная заявила, что рекламная кампания по продвижению выборов будет сосредоточена в Интернете и разделена на три этапа. Первый условно назван «информирование», он подразумевает общее знакомство целевой аудитории - а это все россияне старше 18 лет - с самим фактом предстоящих выборов. На этом этапе планируется задействовать социальные сети и поисковые порталы. На втором этапе («побуждение») подключатся уже видеохостинги и охватное размещение контента с таргетированием. Наконец, третий этап - «атака» - подразумевает подключение мобильного интернета и охват 85 млн человек (75% целевой аудитории). Работать с аудиторией компания планирует через порталы Yandex, Mail.ru и YouTube.

Кроме того ЦИК утвердил логотип выборов, представленный «ИМА-консалтинг». На нём изображен российский триколор, надпись «выборы президента России» красным цветом. Над ними слитно написано «2018марта», так как выборы должны пройти 18 марта. За этот вариант логотипа проголосовали 34,2% членов ЦИК.

Всего было представлено 77 вариантов логотипов, но тестирование показало, что избиратели не ждут оригинальных решений, отметил Вартан Саркисов, генеральный директор компании «ИМА-консалтинг». Выбранный логотип смотрится по-государственному, основательно, консервативно, но не архаично, заметил он.

Напомним, что творческий конкурс на освещение деятельности ЦИК перед президентскими выборами 2018 года был объявлен в июле. Его участники обязаны были придумать мероприятия для «разных сегментов аудитории», предложить методику проведения связанных с выборами соцопросов, визуальный стиль кампании, сценарии информационных видеороликов и план работы со СМИ. В конце августа было объявлено, что конкурс выиграла «ИМА-консалтинг». Компания предложила привлекать избирателей на участки при помощи мемов и селфи-акций.

Общая цена программы ЦИК по освещению и продвижению выборов будет стоить около 770 миллионов, рассказала РБК Памфилова. При этом контракт с «ИМА-консалтинг» оценивается в 37 млн рублей, а «Михайлов и партнёры» получат большую сумму. «Я не могу сейчас сказать точнее, потому что все это ещё обсуждается», — заявила глава ЦИК. Ещё часть суммы получит Ростелеком, который будет работать с регионами, в частности, создаст там горячие линии для избирателей.