Агентство запустило трогательную акцию, приуроченную к Дню Земли



Иллюстрация NASA

В честь Дня Земли, который празднуется во всем мире 22 апреля, NASA запустило собственную акцию, в рамках которой предложило каждому человеку взять шефство над над одним из 64 000 кусочков Земли.

Каждый участник может “усыновить” кусочек Планеты размером 80×80 км. Выбрать какой-то определенный участок нельзя, они раздаются по жребию. После регистрации владелец получит сертификат, который можно распечатать или опубликовать в социальных сетях.

Вместе с кусочком Земли участник акции получит научные данные о нем, собранные в рамках проектов NASA. В частности, владелец узнает содержание угарного газа в атмосфере, плотность растительности, температуру поверхности океана и т.д.

Акция продлится до 22 апреля. Если все 64 000 кусочка Земли будут “усыновлены” раньше, организаторы обещают начать раздачу участков с самого начала. Таким образом, у каждого кусочка Планеты могут появиться сразу несколько приемных родителей.

Официально Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 22 апреля Международным днем Матери-Земли в 2009 году. В этот день по всему миру проводятся мероприятия, призванные побудить людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде на планете Земля. В День Земли в разных странах по традиции звучит Колокол Мира, призывая людей Земли ощутить всепланетную общность и приложить усилия к защите мира на планете и сохранению красоты нашего общего дома.