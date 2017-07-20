"Деньги за лайк" и другие акции брендов





Бренды часто просят пользователей собрать большое количество лайков в обмен на какую-нибудь услугу («500 тысяч лайков – и мы подарим тебе годовой абонемент на бесплатную пиццу!»). У таких акций много преимуществ для компаний: во-первых, если пользователю удается собрать кучу лайков, бренд получает бесплатный и весьма масштабный пиар в интернете. Во-вторых, о ситуации сразу же пишут СМИ. И, наконец, это помогает очеловечить бренд: всем приятно, что за компанией стоят живые люди, которым важны те же вещи, что и нам – лайки и перепосты.

Мы вспомнили самые крутые акции.

ForteBank: Деньги за лайк

Казахстанский банк ForteBank предложил пользователю Берику Сарбасову миллион тенге, если он соберет 100 тысяч лайков под постом с упоминанием банка. Предложение поступило после того, как Сарбасов попросил выдать ему беспроцентный кредит (банк отказался).

Антон Ким, директор по маркетингу ForteBank: Идея возникла в ForteBank, проработали ее реализацию совместно с рекламным агентством “Комбинат”, которое ведет сообщества банка в соцсетях, общими усилиями реализуем сейчас. Все началось с того, что Берик Сарбасов в шутку попросил выдать ему беспроцентный пожизненный кредит. Мы в ответ предложили сделку: если за неделю Берик соберет 100 тысяч лайков, мы переведем ему на карту миллион тенге (из расчета 10 тенге за 1 лайк). В конечном счете нам стало интересно выяснить, на что способен казахстанский Facebook. Смогут ли пользователи объединиться, чтобы помочь одному человеку. И в целом было любопытно посмотреть, как к подобному эксперименту отнесется аудитория и рынок. Сбор лайков на странице Берика Сарбасова стартовал 17 июля и сейчас под его постом уже уже 8,3 тысячи лайков. Идею подхватили не только друзья Берика в Facebook, но также казахстанские блогеры, пользователи из других стран и городов. Территориальных ограничений мы не ставили, поэтому сбор лайков уже вышел за пределы Казахстана, а необычный спор начали освещать новостные и профильные СМИ из Казахстана, России, и т. д. Идею практически не согласовывали, всем понравилась. А там уже дело техники: писали тексты, выбирали правильное время для публикации и т. д. Берик Сарбасов совершенно посторонний банку человек и никак с ним не связан. Его комментарий просто выделился на общем фоне.

Помогите ради наггетсов

Американец Картер Уилкерсон набрал максимальное за историю Твиттера количество ретвитов — свыше 3,6 млн (для сравнения: это больше, чем было у знаменитого «оскароносного селфи»).

В своем Твиттере он задал вопрос американской сети быстрого питания Wendy’s, сколько ретвитов ему необходимо собрать, чтобы получить годовой запас наггетсов. Компания ответила: «18 миллионов».

18 миллионов собрать не получилось, но бесплатные наггетсы парень все-таки выиграл.

Кстати, в борьбе за наггетсы его поддержали крупнейшие бренды – например, Google, Apple и Amazon.

Картер, наши дудлеры выпустили специальную упаковку, чтобы ты оставался в форме.

Вот же блин: акция от «Теремка»

Российская сеть быстрого питания «Теремок» вдохновилась примером Wendy’s и предложила месяц кормить блинами одного из блогеров, если он соберет 50 тысяч ретвитов. Правда, блинов можно было заказать только на 500 рублей.

Твит блогера собрал почти 25 тысяч перепостов.