Телеканал изменил эфирное оформление и слоган

В апреле 2×2 отметил свой 11-й День рождения и сменил лозунг на «Не взрослейте, это ловушка», а эфирное оформление — на рисунки аниматора Саши Свирского и директора 2×2 Дениса Всесвятского.

Саша Свирский впервые выступил в коллаборации с телеканалом, дополнив уходы на рекламу наивно-воинственными коллажами с участием животных и существ, на них похожих. В основу предупреждений о вреде курения легли детские рисунки Дениса Всесвятского, директора 2×2.

Фраза «Не взрослейте, это ловушка!» станет лозунгом телеканала на весь 2018-й год. Под ним пройдет ряд летних офлайн мероприятий, его можно увидеть на Газировке 2×2 в магазинах, он же будет обыгрываться и в эфирном оформлении в течение всего года.

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