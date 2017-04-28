 

24 Апреля в Меркурий Сити Тауэр при поддержке РСПП прошла торжественная церемония награждения лауреатов  бизнес-премии Лучшие в России - 2016/Компании, Персоны, Проекты Года. Церемония награждения прошла в стиле фильма «Пятый элемент». Открыли ее известный шоумен, харизматичный мужчина Иван Траоре и ведущая канала РБК-ТВ Елена Хрупова, а атмосферу торжественности, таинственности и непринужденности создал эффектный номер балета «Тодес».

Героев года чествовали знаменитая телеведущая Анна Шатилова; кинопродюсер Борис Грачевский; член бюро правления РСПП Давид Якобашвили; Президент МТПП Владимир Платонов; российский политический деятель, финансовый омбудсмен Павел Медведев; Генеральный директор ММБА, Председатель Комитета Торгово-промышленной палаты России по развитию потребительского рынка Александр Борисов; Председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза; актриса, юмористка и пародистка Елена Воробей; экономист Михаил Делягин; художник Никас Сафронов; актриса Ирина Безрукова; актриса Яна Поплавская; Президент Российской академии общественных связей Виталий Расницын.

Премию «Персона года» в номинации региональная власть получил Президент республики Татарстан Рустам Минниханов. Диплом победителя был вручен представителю президента республики. Отмечая один из наиболее инновационных и успешных проектов в Татарстане, электронное правительство, Первый заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан Ильдар Мухамедьяров сказал: «Главное – это наше общее сознание. Если мы все вместе что-то захотим – у всех все получится. Мы ставим во главу угла качество жизни людей. Благодаря электронному правительству мы смогли увеличить кратно скорость реагирования и принятия решений. Наш успех - это общий успех».

 

 

Достижения портала Banki.ru в 2016 году были отмечены в категории «Проект года» в номинации MARKETPLACE: «Мы исторически сильны журналистским контентом. Сейчас поставили цель монетизировать наши знания и информацию. Banki.ru будут развиваться как финансовый супермаркет, где «на полках» находятся финансовые услуги: депозиты, кредиты, страховки, продажа недвижимости со скидкой и т.д.», - сказала исполнительный директор Банки.ру Елена Ищеева.

«Персоной года» в ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ стала доктор медицинских наук, пластический хирург Наталья Мантурова: «90% поставленных целей я достигла, во многом,  благодаря симбиозу работы моих коллег, друзей, сотрудников. Пластическая хирургия – это не только операции и аппаратная косметология, но и смежные области, и новая образовательная программа, которая поможет достичь нашей отрасли новых высот».

Лучшей компанией в номинации IT/ТЕЛЕКОМ категории «Проект года» стал Межрегиональный ТранзитТелеком. «Все разработки МТТ в сфере телекоммуникаций и IT направлены на то, чтобы помогать российскому бизнесу становиться эффективнее и стабильнее, предоставляя ему такие инновационные «облачные» инструменты, как платформа «МТТ Бизнес». Мы очень рады тому, что наша работа была признана и поддержана деловым сообществом России, теми, кто вдохновляет нас и для кого мы создаем наши новые сервисы», - отметила директор по корпоративным коммуникациям ОАО «МТТ» Анна Бойко.

«Проектом года» в ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ стал платежный сервис банка МКБ: «Проекты, которые мы создаем уникальны на рынке, благодаря чему мы и получили признание и данную номинацию. И наша цель – заявить о себе по всей стране, охватив все регионы нашими сервисами высокого качества и уникальными продуктами», - заявил Директор департамента альтернативных каналов обслуживания МКБ Евгений Чистов.

 

В категории «Компания года» – негосударственным пенсионным фондом стал НПФ «Сбербанка». «Выражаем слова благодарности организаторам, Экспертному совету, партнерам и всем участникам церемонии. Признание заслуг очень важно для нас. Это придает новые силы для нашей работы на благо страны и наших клиентов. АО «НПФ Сбербанка» продолжает сохранять лидирующие позиции на пенсионном рынке России благодаря профессиональной работе сотрудников Фонда и ПАО Сбербанк. По итогам переходной кампании 2016 года число клиентов увеличилось до 7,4 млн. чел. и активы достигли 450 млрд. руб.

Такими показателями можно гордиться. Мы ведем постоянную работу по внедрению новых технологий, развитию каналов продаж, эффективному управлению инвестиционным портфелем и постоянному улучшению качества работы.  Демонстрация оптимального баланса доходности и надежности  позволяет нашим клиентам быть уверенными в своих пенсионных накоплениях. Мы предлагаем всем заранее выбрать достойное будущее для себя и своих близких вместе с АО «НПФ Сбербанка», -  отметила Елена Тетюнина, заместитель генерального директора.

В категории «Проект года» в номинации СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ назван образовательный проект-«TVоя Москва»: «Мы открываем двери в мир медиа для всех. Мы гордимся каждым человеком, который подал заявку к нам на конкурс, обучился на открытых мастер-классах и прошел стажировку в холдинге «Москва медиа» — сказала  Ксения Горягина, руководитель проекта.

«Персона года» в области ОБРАЗОВАНИЯ ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Владимир Мау считает: «В обучении будущих российских экономистов будет расти роль «активных методов, проектной работы, образование будет все более международным и индивидуальным. Студент сможет выбирать те программы и курсы, которые он посчитает наиболее важными для его ближайших и отдаленных перспектив».

«Персона года» в номинации IT/ТЕЛЕКОМ президент холдинга InfoWatch Наталья Касперская отметила, что в такой мужской отрасли  она все-таки заметнее на фоне мужчин, которых значительно больше в IT. «В нашу группу входит 6 компаний, мы быстро растем, более 40% за прошлый год. Наш основной вызов сейчас – выйти на международные рынки, получить международное признание наших решений по обеспечению комплексной информационной безопасности предприятий».

«Персона года» в номинации «Алкогольная промышленность» президент группы компаний Simple Максим Каширин отметил, что любит свое дело и достигает поставленных целей вместе с командой единомышленников.  «Год был непростой, большое количество задач и целей, но команде удалось достигнуть многого: мы провели ребрендинг сети винотек SimpleWine, запустили собственный бренд “Онегин” и грузинскую линейку вин Shildis Mtebi, точечно усилили портфель брендов —  у нас появились такие бриллианты, как австралийский Penfolds и французский Darroze. Винный бар Grand Cru совершил несомненный прорыв и остаётся Меккой для всех ценителей вина и гастрономии, а наш бренд-шеф Адриан Кетглас получил звезду «Мишлен».

Управляющий директор компании «AMF-международная сеть доставки цветов» Мария Пласковицкая отметила главные достоинства «Проекта года» в номинации Качество и Сервис. «Мы стараемся разработать такие варианты, чтобы можно было найти предложение на  любой вкус. Мы умеем воплощать самые смелые мечты, самых требовательных клиентов».

 

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ BEST.RU 2016

 

Банк

ПАО  «Сбербанк»

Страховая компания

АО  «СОГАЗ»

Негосударственный пенсионный фонд

АО  «НПФ Сбербанка»

ТЭК

ПАО «МРСК Центра»

Нефтегазодобыча

ПАО «НК «Роснефть»

Строительство инфраструктуры

 АО «Стройтрансгаз»

Химическая промышленность

АО «МХК «ЕВРОХИМ»

Металлургия

ПАО «НЛМК»

Продукты питания

«АФГ Националь»

Автомобилестроение

ПАО «КАМАЗ»

Фармацевтика

ПАО  «Фармстандарт» 

Ритейл

ООО «М.видео Менеджмент»

Оптовая торговля

ООО «ТЕРЕМ»

Инвестиционная компания

АО «БК РЕГИОН»

СМИ

ЗАО «Русская Медиагруппа»

Проект года 2016

IT/Телеком

ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком»

Финансовые услуги

Платежный сервис ПАО "МКБ"

Маркетплейс

OOO «Информационное агентство Банки.ру»

Услуги и сервис

ООО «АМФ - международная сеть доставки цветов»

Социальный проект

АО «Москва Медиа»:Образовательный проект «TVоя Москва»

 

Персона года 2016

Власть региональная

Рустам Миниханов

Президент Республики Татарстан

Спорт

Олег Знарок

Главный тренер сборной России по хоккею

Медицина 

Наталья Мантурова

Доктор медицинских наук. Пластический хирург

Образование

Владимир Мау

Ректор РАНХиГС

СМИ

Тина Канделаки

Генеральный продюсер «Матч ТВ»

Банк  

Андрей Костин

Президент – председатель правления  Банк ВТБ (ПАО)

ТЭК

Михаил Гуцериев

Председатель Совета Директоров ПАО НК «РуссНефть»

IT\ Телеком                            

Наталья Касперская

Президент Группы компаний InfoWatch, Соучредитель «Лаборатории Касперского»

Агропромышленный комплекс   

Максим Басов

ООО «Группа Компаний «Русагро»

Алкогольная промышленность

Максим Каширин

Президент группы компаний Simple

 