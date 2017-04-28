24 Апреля прошла торжественная церемония награждения лауреатов бизнес-премии Лучшие в России - 2016/Компании, Персоны, Проекты Года

24 Апреля в Меркурий Сити Тауэр при поддержке РСПП прошла торжественная церемония награждения лауреатов бизнес-премии Лучшие в России - 2016/Компании, Персоны, Проекты Года. Церемония награждения прошла в стиле фильма «Пятый элемент». Открыли ее известный шоумен, харизматичный мужчина Иван Траоре и ведущая канала РБК-ТВ Елена Хрупова, а атмосферу торжественности, таинственности и непринужденности создал эффектный номер балета «Тодес».

Героев года чествовали знаменитая телеведущая Анна Шатилова; кинопродюсер Борис Грачевский; член бюро правления РСПП Давид Якобашвили; Президент МТПП Владимир Платонов; российский политический деятель, финансовый омбудсмен Павел Медведев; Генеральный директор ММБА, Председатель Комитета Торгово-промышленной палаты России по развитию потребительского рынка Александр Борисов; Председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза; актриса, юмористка и пародистка Елена Воробей; экономист Михаил Делягин; художник Никас Сафронов; актриса Ирина Безрукова; актриса Яна Поплавская; Президент Российской академии общественных связей Виталий Расницын.

Премию «Персона года» в номинации региональная власть получил Президент республики Татарстан Рустам Минниханов. Диплом победителя был вручен представителю президента республики. Отмечая один из наиболее инновационных и успешных проектов в Татарстане, электронное правительство, Первый заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан Ильдар Мухамедьяров сказал: «Главное – это наше общее сознание. Если мы все вместе что-то захотим – у всех все получится. Мы ставим во главу угла качество жизни людей. Благодаря электронному правительству мы смогли увеличить кратно скорость реагирования и принятия решений. Наш успех - это общий успех».

Достижения портала Banki.ru в 2016 году были отмечены в категории «Проект года» в номинации MARKETPLACE: «Мы исторически сильны журналистским контентом. Сейчас поставили цель монетизировать наши знания и информацию. Banki.ru будут развиваться как финансовый супермаркет, где «на полках» находятся финансовые услуги: депозиты, кредиты, страховки, продажа недвижимости со скидкой и т.д.», - сказала исполнительный директор Банки.ру Елена Ищеева.

«Персоной года» в ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ стала доктор медицинских наук, пластический хирург Наталья Мантурова: «90% поставленных целей я достигла, во многом, благодаря симбиозу работы моих коллег, друзей, сотрудников. Пластическая хирургия – это не только операции и аппаратная косметология, но и смежные области, и новая образовательная программа, которая поможет достичь нашей отрасли новых высот».

Лучшей компанией в номинации IT/ТЕЛЕКОМ категории «Проект года» стал Межрегиональный ТранзитТелеком. «Все разработки МТТ в сфере телекоммуникаций и IT направлены на то, чтобы помогать российскому бизнесу становиться эффективнее и стабильнее, предоставляя ему такие инновационные «облачные» инструменты, как платформа «МТТ Бизнес». Мы очень рады тому, что наша работа была признана и поддержана деловым сообществом России, теми, кто вдохновляет нас и для кого мы создаем наши новые сервисы», - отметила директор по корпоративным коммуникациям ОАО «МТТ» Анна Бойко.

«Проектом года» в ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ стал платежный сервис банка МКБ: «Проекты, которые мы создаем уникальны на рынке, благодаря чему мы и получили признание и данную номинацию. И наша цель – заявить о себе по всей стране, охватив все регионы нашими сервисами высокого качества и уникальными продуктами», - заявил Директор департамента альтернативных каналов обслуживания МКБ Евгений Чистов.

В категории «Компания года» – негосударственным пенсионным фондом стал НПФ «Сбербанка». «Выражаем слова благодарности организаторам, Экспертному совету, партнерам и всем участникам церемонии. Признание заслуг очень важно для нас. Это придает новые силы для нашей работы на благо страны и наших клиентов. АО «НПФ Сбербанка» продолжает сохранять лидирующие позиции на пенсионном рынке России благодаря профессиональной работе сотрудников Фонда и ПАО Сбербанк. По итогам переходной кампании 2016 года число клиентов увеличилось до 7,4 млн. чел. и активы достигли 450 млрд. руб.

Такими показателями можно гордиться. Мы ведем постоянную работу по внедрению новых технологий, развитию каналов продаж, эффективному управлению инвестиционным портфелем и постоянному улучшению качества работы. Демонстрация оптимального баланса доходности и надежности позволяет нашим клиентам быть уверенными в своих пенсионных накоплениях. Мы предлагаем всем заранее выбрать достойное будущее для себя и своих близких вместе с АО «НПФ Сбербанка», - отметила Елена Тетюнина, заместитель генерального директора.

В категории «Проект года» в номинации СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ назван образовательный проект-«TVоя Москва»: «Мы открываем двери в мир медиа для всех. Мы гордимся каждым человеком, который подал заявку к нам на конкурс, обучился на открытых мастер-классах и прошел стажировку в холдинге «Москва медиа» — сказала Ксения Горягина, руководитель проекта.

«Персона года» в области ОБРАЗОВАНИЯ ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Владимир Мау считает: «В обучении будущих российских экономистов будет расти роль «активных методов, проектной работы, образование будет все более международным и индивидуальным. Студент сможет выбирать те программы и курсы, которые он посчитает наиболее важными для его ближайших и отдаленных перспектив».

«Персона года» в номинации IT/ТЕЛЕКОМ президент холдинга InfoWatch Наталья Касперская отметила, что в такой мужской отрасли она все-таки заметнее на фоне мужчин, которых значительно больше в IT. «В нашу группу входит 6 компаний, мы быстро растем, более 40% за прошлый год. Наш основной вызов сейчас – выйти на международные рынки, получить международное признание наших решений по обеспечению комплексной информационной безопасности предприятий».

«Персона года» в номинации «Алкогольная промышленность» президент группы компаний Simple Максим Каширин отметил, что любит свое дело и достигает поставленных целей вместе с командой единомышленников. «Год был непростой, большое количество задач и целей, но команде удалось достигнуть многого: мы провели ребрендинг сети винотек SimpleWine, запустили собственный бренд “Онегин” и грузинскую линейку вин Shildis Mtebi, точечно усилили портфель брендов — у нас появились такие бриллианты, как австралийский Penfolds и французский Darroze. Винный бар Grand Cru совершил несомненный прорыв и остаётся Меккой для всех ценителей вина и гастрономии, а наш бренд-шеф Адриан Кетглас получил звезду «Мишлен».

Управляющий директор компании «AMF-международная сеть доставки цветов» Мария Пласковицкая отметила главные достоинства «Проекта года» в номинации Качество и Сервис. «Мы стараемся разработать такие варианты, чтобы можно было найти предложение на любой вкус. Мы умеем воплощать самые смелые мечты, самых требовательных клиентов».

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