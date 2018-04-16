Новая кампания продвигает первый семейный тариф «Наш Smart»

В России стартовала новая федеральная рекламная кампания МТС в поддержку первого семейного тарифа «Наш Smart», который позволит по одному номеру оплачивать интернет, звонки и SMS всей семье и платить за связь в два раза меньше. В рекламном ролике у лица оператора Дмитрия Нагиева неожиданно появились новые члены семьи.

Благодаря возможностям нового тарифа главный герой ролика Дмитрий Нагиев становится ближе ко всем членам своей семьи, среди которых любимая теща, тетушка и даже племянник Митя, который «седьмая вода на киселе», но тем не менее очень ценит родство с главным героем.

В качестве фамильного гнезда Нагиевых для ролика был выбран загородный дом в Подмосковье. Наряду с уже известной по предыдущим работам «рекламной» женой Дмитрия Марией Горбань и настоящим сыном Кириллом Нагиевым, семью главного героя сыграла целая плеяда великолепных актеров: известная по ролям в сериале «Универ. Новая общага» и двух частях комедии «Горько» актриса Елена Валюшкина, шоумен Дмитрий Хрусталев и мастер эпизода, непрофессиональная актриса Альбина Евтушевская.

В интегрированной рекламной кампании МТС задействовала следующие каналы коммуникаций: ТВ, интернет, индор, наружную рекламу, POSM.



«У нас получилась трогательная история про Димин порыв рассказать близким о своих чувствах. Как настоящему мужчине, поступки ему даются легче, чем слова. Поэтому наш новый тариф — выход для тех, кто предпочитает делать, а не говорить, отличный способ проявить заботу о родных людях, что должно быть в каждой семье», — поясняет директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.

Состав творческой группы:



МТС



Наталия Глаголева

Мария Яковлева

Арина Музюкина

Сергей Коковенко



BBDO Moscow



Анастасия Прямилова

Анастасия Королева

Андрей Иванов

Дарья Булахтина

Валентина Наумова

Лидия Верес

Андрей Довжик

Ирина Норузи



Режиссер: Ярослав Чеважевский