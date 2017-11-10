Интерес к деятельности бизнесмена Вячеслава Ананских совпал по времени с его отказом признавать законность аукциона на размещение рекламы в Петербурге



Depositphotos

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по незаконному обналичиванию денежных средств на Вячеслава Ананских, владельца коммерческого банка «Гефест» и одного из крупнейших игроков наружной рекламы «Руан», сообщает «Фонтанка.ру».

Ананских обвиняют в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. По версии следствия, он незаконно обналичивал денежные средства через коммерческий банк «Гефест», незаконный доход Ананских составил 10 млн рублей.

В Петербурге Вячеслав Ананских известен прежде всего как владелец одного из крупнейших игроков наружной рекламы «Руан». Сообщается, что в 2015 году комитет печати пытался обанкротить фирмы Ананских, его конструкции массово сносили, он жаловался на чиновников в УФАС, и тех привлекали за нарушение антимонопольного законодательства.

Напомним также, что в августе Смольный провел торги на установку и эксплуатацию рекламных конструкций сроком на десять лет. Всего было разыграно 8500 мест за 9,4 млрд. «Руан» таеже заявлялся и после торгов, которые он практически проиграл, открыто выступил против Смольного.

Так, например, в борьбе за лот № 7 он предложил городу 986 млн рублей, однако Смольный отдал предпочтение компании «Постер», пожелавшей заплатить за лот на 200 млн рублей меньше. Подобная история произошла и с другими лотами, в результате торгов «Постер» на ближайшую десятилетку оказался эксплуатантом 1200 стендов, «Руан» – 366.

Вячеслав Ананских обратился в ФАС с заявлением, что ему не дают получить разрешение даже на эти места. Пиком конфликта стал поданный в Арбитражный суд Петербурга и области иск к Комитету печати об оспаривании итогов конкурса по лотам № 3 и № 7 и обязательстве заключить договоры с «Руаном».