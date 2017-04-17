Майкл Хол и Эмбер Максвелл собирались на собственную свадьбу



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Авиакомпания United Airlines не спешит делать выводы из недавнего скандала. Через несколько дней после инцидента с избиением пассажира стало известно, что перевозчик высадил из самолета молодую пару. Жених и невеста собирались в Коста-Рику на собственную свадьбу, однако путешествие не задалось.

Когда Майкл Хол и Эмбер Максвелл поднялись на борт, они обнаружили, что на их местах в 24-м ряду спал мужчина. Решив не будить пассажира, будущие молодожены заняли места на 21-м ряду. Они не подозревали, что возникнут проблемы, поскольку салон был наполовину пуст. «Мы не старались перепрыгнуть в первый класс», - рассказал Хол техасскому телеканалу.

Конфликт возник из-за того, что сиденья в 21-м ряду относились к креслам повышенной комфортности (economy plus). Сотрудники United Airlines расценили передвижения пассажиров как попытку занять более дорогие места. В авиакомпании утверждают, что пара отказывалась выполнять распоряжения экипажа и представляли опасность для других людей. В итоге Хол и Максвелл покинули воздушное судно.

Напомним, предыдущий инцидент обошелся авиакомпании в 1 млрд долларов — на столько снизилась ее рыночная капитализация. Кроме того, скандал серьезно ударил по репутации United Airlines.