Интернет-магазин опробовал летний уличный формат коммуникаций с потребителем

PR-студия RODNYA предложила интернет-магазину OZON.ru кампанию, которая позволила обратиться к людям не «с высоты» наружной рекламы, а спуститься на землю и вступить в диалог с человеком в городской среде.

В одну из солнечных суббот июля в столице стрит-арт художник Макс Хикм создал на аллеях семи московских парках и на улицах города серию произведений, которые рассказывают горожанам о вещах «в тему». Иными словами, напоминают о товарах, которые могли бы быть востребованы здесь и сейчас.

Так, рядом со стоянкой велопроката OZON.ru рекомендует горожанам приобрести велосипед, в подходящем для пикника месте появляется сообщение о красивых корзинках для продуктов «как в кино», на воркаут-площадке советует купить гантели, а на идеально ровной набережной в Филях предлагает «прокатиться» на самокате-фотоиллюзии.

Как рассказали Sostav.ru, важно было получить именно вирусный охват от кампании, соблюдая при этом требования к размещению информации в городе. Поэтому часть уличных работ была выполнена стирающимися мелками. По согласованию с парками, изображения наносились на асфальт при помощи специальной самоклеющейся пленки.

«При этом оказалось, что, к примеру, паркам и самим давно хотелось сказать людям: “хватит ходить по велодорожкам, существуют велосипеды, чтобы кататься по ним!” — и тут приходит бренд OZON.ru и показывает, как сделать это», — говорит account manager PR-студии RODNYA Шамиль Ахметзянов.

По словам менеджера специальных проектов OZON.ru Татьяны Сигачевой, для интернет-магазина было важно развиртуализироваться, найти «свой» голос в реальном мире, чтобы и интегрировать интернет-покупки в жизнь потребителей.

На сообщения OZON.ru обратили внимание и популярные блогеры, в том числе Илья Варламов. Основной ожидаемый охват в кампании был именно в социальных сетях. Ставка была сделана на Instagram и Vk. В последнем охват превысил 3 млн пользователей.