Порносайт подвел итоги 2017 года

Pornhub представил пятый по счету обзор года. Отчет содержит исчерпывающую статистику того, что искали пользователи порносайта и сколько времени они провели за просмотром взрослого контента.

В 2017 году ресурс насчитал 28,5 млрд посетителей и 24,7 млрд поисковых запросов. Получается, в среднем порносайт посещает 81 млн пользователей ежедневно. Они совершают около 50 тысяч запросов в минуту или 800 запросов в секунду. Примерно столько же гамбургеров ежесекундно продает McDonald’s, иронизирует Pornhub.

Пользователи и партнеры Pornhub загрузили 4 млн видеороликов в 2017 году, включая 810 тысяч любительских. Это больше, чем туристический поток Великой Китайской стены, отмечают авторы обзора. По подсчетам площадки, за год было загружено 595482 часов контента — для его просмотра потребуется 68 лет.

Каждую минуту посетители Pornhub стримят 7101 Гб. Этого достаточно, чтобы полностью заполнить память всех используемых iPhones. В 2017 году аудитория сайта проголосовала за видео 120 млн раз, около 80% оценок были позитивными. Для сравнения: на последних президентских выборах в США избиратели отдали на миллион меньше голосов.

Самым популярным запросом в прошлом году стало «порно для женщин», число таких запросов выросло более чем на 1400%. Клинический психолог Лори Бетито, руководитель Pornhub Sexual Wellness Center, говорит о готовности женщин к открытому выражению своих желаний. По ее наблюдениям, на смену принципу «я тоже» приходят уверенные в себе женщины, которые хотят отстаивать свои интересы.

В первую тройку запросов также вошли «Рик и Морти». Пользователи с удовольствием смотрели пародии на сериал, равно как и видео со спиннерами.

Самой популярной категорией Pornhub третий год подряд остаются «Лесбиянки». Второе место занял «хентай», третье — «милф». Заметный рост (+14 пунктов) показали категории VR, «чирлидерши» (+366), «кореянки» (+56) и «китаянки» (+47).

Отдельной статистики удостоилась Россия, которая занимает 18 место по трафику и замыкает TOP-20 по времени, проведенному на сайте. Чаще всего российские пользователи Pornhub искали «русских», overwatch и «хентай».