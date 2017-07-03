Рассказывает исполнительный директор платформы нативной видеорекламы Booseed Роман Сумин



Роман Сумин, директор Booseed

Крупные бренды уже давно считают видео одним из важнейших инструментов для привлечения аудитории. При этом в последнее время все более актуальной становится нативная видеореклама, которая по содержанию и форме подходит площадке, на которой она размещается.

На кого рассчитаны сервисы нативной видеорекламы с премиальным инвентарем и чем они отличаются от обычных? Рассказывает исполнительный директор Booseed Роман Сумин.

Чем отличаются сервисы дистрибьюции видео с премиальным инвентарём от обычных?

Видеореклама – это один из самых востребованных сегментов рекламы в интернете. Рынок видеорекламы растет и развивается с каждым годом, несмотря на кризисы и проблемы с бюджетами у рекламодателей. Лучше всего аудитория реагирует на нативную видеорекламу, которая соответствует содержанию площадки, где размещается.

Премиальные платформы нативной видеорекламы – это сервисы, которые позволяют рекламодателям размещать видео на площадках с серьезным редакторским контентом. Недавно мы в Booseed совместно с селлинговым агентством Bestseller запустили премиальный инвентарь для видеорекламы. Теперь рекламодателям доступны более восьмидесяти площадок – Kudago.com, 360tv.ru, tass.ru, Nat-geo.ru, Komarovskiy.net, Dirty.ru, Promodj.com и другие

Другое отличие сервисов премиальной видеорекламы – доступ к размещению сразу нескольких видеоформатов. В идеале необходимо использовать как можно больше популярных инструментов для привлечения аудитории.

Во-первых, это outstream – самый востребованный сейчас формат премиального нативного продвижения. По сути, это автоплеер, тренд на который задал фейсбук и поддержали другие соцсети.

У подобного размещения есть ряд преимуществ:

1. Видеоплеер статично размещается внутри редакционного контента

2. Видео воспроизводится автоматически, когда плеер попадает в поле видимости пользователя

3. Когда плеер пропадает из зоны видимости, видео останавливается.

Сейчас этот формат пользуется большим спросом, именно он используется на площадках с текстовыми материалами. Многим это знакомо как premium programmatic – то есть, прямая сделка с фиксированной ценой. В настоящее время большинство премиальных площадок не предлагают свой инвентарь в RTB (открытый аукцион), но готовы предоставить свою аудиторию брендам на собственных условиях.

Также не теряют актуальности обычные посевные форматы – instream (реклама в потоковом видео), native socials (нативно размещаемое видео в ленте новостей соцсетей), Inapp (реклама в приложениях) и видеобаннеры.

Нужно учитывать специфику контента и разницу в целевых аудиториях. Так, мы в Booseed сотрудничаем с совершенно разными брендами – от KFC и Hochland до «Снежной королевы». И, конечно, способ размещения напрямую зависит от задач каждой конкретной кампании или спецпроекта.

Какие видеохостинги для дистрибьюции видео наиболее актуальны?

С точки зрения активности пользователей – это, безусловно, YouTube. Однако и здесь все зависит от целей и задач каждого заказчика.

Платформа по размещению видеорекламы должна работать и с YouTube, и с любым другим публичным видеохостингом Vimeo или Rutube, и с видео, размещенными на CDN сетях, и проводить интеграции с блогерами.

Многофункциональная платформа по продвижению видео отличаются от обычной как раз многозадачностью: недостаточно ограничиться SEO-оптимизацией YouTube-каналов или выводом отдельных видео в топ. Нужно заниматься всем сразу!

У нас, например, есть собственная DMP-платформа, а также несколько сотен готовых сегментов атрибутированных данных. Кроме того, мы можем использовать look-a-like, то есть, настраиваем рекламу на пользователей, похожих на тех, кто является клиентом заказчика.

На кого рассчитаны сервисы видеорекламы с премиальным инвентарем?





Сергей Самородов, генеральный директор селлингового агентства "Бестселлер"

В зависимости от того, как понимать этот вопрос. Если говорить о рекламодателях, то список очень широкий – это все FMCG-бренды, то есть, по сути, огромный сегмент товаров: от продуктов питания до бытовой химии.



Если же говорить о целевой аудитории, то это читающие пользователи – потребители новостного, образовательного или интеллектуального контента.







