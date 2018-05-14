Российская певица Юлия Самойлова не прошла в финал

Победительницей финала 63-го международного песенного конкурса «Евровидение» стала представительница Израиля Netta (Нетта Барзилай).

Шоу состоялось в ночь на 13 мая в столице Португалии Лиссабоне на арене Altice. Netta исполняла песню «Toy», которая набрала 529 баллов. На втором месте — Элени Фурейра с Кипра, у которой 436 баллов, третье место занял австрийский участник Сезар Сэмпсон — он набрал 342 балла.

Netta приехала на «Евровидение» после победы в израильском музыкальном реалити-шоу. Ранее она служила в Израильском военном оркестре, а в 2016 выступила соосновательницей ансамбля The Experiment. Официальное видео на песню «Toy» уже пользуется большой популярностью в сети. Оно собрало более 13 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале конкурса.

Напомним, что Юлия Самойлова, представляющая на конкурсе Россию, не прошла в финал. Она исполнила песню «I Won’t Break», которую зрители и профессиональное жюри не смогли высоко оценить. Это первый случай в истории РФ на «Евровидении» с 2004 года.