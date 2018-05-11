Зрители и профессиональное жюри низко оценили выступление Юлии Самойловой

Представительница России певица Юлия Самойлова не прошла в финал музыкального конкурса «Евровидение», сообщают «Ведомости».

Всего во втором полуфинале приняли участие представители 18 государств. Юлия Самойлова с песней «I Won’t Break» выступала под шестым номером. На сцене был представлен технологически сложный номер. Во время исполнения певица находилась на вершине горы, на которой отображались проекции с видами природы, воды и огня.

В финал конкурса по результатам голосования прошли Сербия, Молдавия, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения и Нидерланды. Финал конкурса состоится 12 мая.

Самойлова должна была представлять Россию на «Евровидении» в прошлом году с песней «Flame is Burning». Но конкурс проходил в Киеве и украинские власти запретили ей въезд на территорию страны из-за посещения Крыма. В ответ Россия отказалась от участия в конкурсе и его трансляции.

Российский участник впервые с 2004 года, когда были введены полуфиналы, не смог пробиться в финал «Евровидения». Россия единственный раз побеждала на конкурсе: в 2008 году это сделал Дима Билан с песней «Believe».