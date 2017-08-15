Рекламная платформа Mail.Ru Group добавила новый формат для соцсети

Рекламная платформа myTarget представила новый формат видеорекламы во «ВКонтакте», который размещается в лентах новостей пользователей мобильных приложений ВКонтакте для iOS и Android, сообщается в пресс-релизе.

Новый формат позволяет ставить видеоролики продолжительностью до 30 секунд с заголовком и коротким описанием, которые автоматически проигрываются в ленте новостей. Кроме того, можно загружать квадратное видео, которое делает площадь рекламного блока больше на треть. В видеоролике есть кнопка «Установить», ведущая на страницу приложения в App Store или Google Play.

«Мобильная видеореклама — один из самых актуальных форматов сегодня. Он органично интегрирован в ленту новостей. Выбирая видеоформат для продвижения, рекламодатель может визуализировать преимущества игры или другого приложения, что обеспечивает высокие результаты по уровню воздействия на целевую аудиторию. Эффективность рекламы проявляется не только в росте числа установок, но и в дальнейшем поведении пользователей внутри приложений», — комментирует коммерческий директор Mail.Ru Group Элина Исагулова.

По данным Mediascope, соцсеть «ВКонтакте» стала мобильным ресурсом №1 в России, обогнав все остальные мобильные приложения по показателю времени, которое пользователи проводят в приложениях этой соцсети (Россия, города с населением 700 тыс.+, апрель 2017 г.).

myTarget — рекламная платформа Mail.Ru Group, объединяющая веб- и мобильную аудиторию крупнейших в России и СНГ сервисов и социальных сетей, в том числе «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой Мир». Партнерская сеть сервиса включает более 1200 приложений и мобильных сайтов сторонних разработчиков.