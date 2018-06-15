Теперь можно создавать баннеры, перетягивая ранее загруженные креативы в нужные места баннерной формы

На платформе Mail.Ru Group myTarget появилась медиатека, которая поможет рекламодателям быстро создавать новые изображения на основе материалов, которые они использовали ранее.

Для начала работы с медиатекой необходимо загрузить креативы с диска. Это можно сделать просто перетащив нужные файлы с диска в панель медиатеки, или выбрать их через стандартный диалог. Поддерживаются следующие виды креативов: картинки, видео, html5.

База изображений, собранная в личной медиатеке, поможет рекламодателю сэкономить время при создании рекламных кампаний. Группировка по типу и размеру позволяет быстрее находить требуемый креатив. Кроме того, материалы в медиатеке можно каталогизировать: например, по итогам A/B-тестирования выделить эффективные изображения, чтобы в дальнейшем использовать их в кампании.