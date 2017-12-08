Разработчикам стали доступны все рекламные форматы, поддерживаемые Google

Сервис myTarget, разработанный Mail.Ru Group, стал первой в России платформой, чей SDK для рекламы в мобильных приложениях прошел сертификацию платформ медиации Google AdMob и DoubleClick for Publishers. Теперь разработчики смогут использовать эти платформы для повышения своего дохода от рекламной монетизации при помощи платформы, сообщается в пресс-релизе компании.

Разработчики, использующие AdMob и DoubleClick for Publishers для монетизации мобильного трафика, получат доступ к большой базе рекламодателей myTarget. Это позволит им повысить рекламные доходы. Чтобы воспользоваться новыми возможностями, достаточно выбрать рекламную сеть myTarget и интегрировать ее SDK.

«Мы рады объявить о нашем партнерстве с Google. Оно является подтверждением как высокого качества сервиса, предоставляемого разработчикам мобильных приложений, так и востребованности монетизации с помощью рекламы myTarget», — сообщает Элина Исагулова, вице-президент и коммерческий директор Mail.Ru Group.

Разработчикам будут доступны все рекламные форматы, поддерживаемые Google в настоящий момент: они смогут размещать в своих приложениях нативную рекламу, rewarded video, баннеры и полноэкранную рекламу.