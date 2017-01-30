Британские студенты сняли мультфильмы к переизданию русской классики



Иллюстрация Penguin

К столетнему юбилею Русской революции 1917 года в Великобритании переиздали 6 томов классической русской литературы. Дизайнеры оформили книги в ярком винтажном стиле. Студенты анимационного курса Кингстонского университета сняли короткий мультфильм о каждом произведении.

Серия «Vintage’s Russians» появилась в британских магазинах в этом месяце. Специально для любителей русской литературы было переиздано 6 классических произведений таких авторов как Лев Толстой, Федор Достоевский, Борис Пастернак, Михаил Булгаков и Василий Гроссман. Проект приурочен к столетию революции 1917 года.

В рамках промо-кампании книжное издательство Penguin провело конкурс для студентов-аниматоров Кингстонского университета. Вдохновившись яркими обложками, студенты должны были снять короткие мультфильмы по сюжетам книг. Победитель конкурса получил премию в тысячу фунтов. Участники, занявшие второе и третье место по 500 и 250 фунтов соответственно.

«Это был вдохновляющий опыт для студентов», - рассказал CR Крис Шеперд, преподаватель университета, - «Они не только получили шанс поработать с произведениями мировых авторов, но и смогли проявить свои художественные способности в профессиональном соревновании. Мы в Кингстонском университете очень гордимся этим невероятным проектом».

1 место: Доктор Живаго

2 место: Жизнь и судьба

3 место: Мастер и Маргарита

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