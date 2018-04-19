В приложении можно хранить электронную медицинскую карту, а на платформе – консультироваться с врачами

МТС и сеть частных медицинских клиник «Медси» запускают приложение для онлайн-консультаций SmartMed и одноимённую платформу, на базе которой планируют развивать комплекс продуктов и услуг цифрового здравоохранения, говорится в сообщении оператора.

Сервис позволит дистанционно консультироваться с врачами, а также хранить электронную медицинскую карту в защищённом сегменте «облака». Все документы — электронная медицинская карта, история обращений, назначения и результаты анализов — доступны для просмотра со смартфона в любое время.

SmartMed позволяет попасть на прием к терапевту, педиатру, аллергологу, лору, гастроэнтерологу, эндокринологу, кардиологу и другим специалистам — к лету 2018 года их будет более 20 в приложении. Платформа послужить базой для развития комплекса продуктов и услуг цифрового здравоохранения.

«Для того, чтобы медицина стала ещё доступнее, мобильнее, вместе с МТС мы создали мобильное приложение SmartMed, благодаря которому наши клиенты будут иметь ещё больший доступ к врачам, возможность пообщаться с врачами, для того чтобы откорректировать лечение, чтобы задать какие-то вопросы, чтобы в экстренной ситуации можно было принять какие-то экстренные меры до того, как приедет скорая, или до того, как человек сможет сходить к врачу», — сообщила президент «Медси» Елена Брусилова.

Ранее приложение было доступно в AppStore и GooglePlay для тестирования, в настоящее время оно начинает официальное функционирование. Приложение доступно не только для абонентов МТС, но и для абонентов других операторов. Бесплатные консультации врачей через приложение можно получить бесплатно до 19 мая включительно.