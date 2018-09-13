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МТС запустил сервис рекламных рассылок для малого и среднего бизнеса

13.09.2018 в 17:10

Рассылку можно осуществлять через SMS, Viber и электронную почту 

Depositphotos

МТС запустил сервис «МТС Маркетолог». Он позволяет делать рассылки через SMS, Viber и электронную почту, а также показывать баннерную рекламу, говорится в пресс-релизе компании.

Запуск кампании занимает один рабочий день. Предприниматели могут настраивать таргетинг по полу, возрасту, уровню дохода, интересам, занятости и другим параметрам, которые МТС ищет с помощью технологии больших данных и машинного обучения.

Также компании могут начислять своим клиентам кэшбек за покупки. Клиенты МТС могут использовать для рассылок собственную базу контактов, которая хранится в защищённом «облаке».

Предприниматели могут оценить эффективность рекламы с помощью UTM-меток. Также клиенты получают отчёт по отправленным сообщениям или письмам. В будущем появится анализ рекламной кампании в интерфейсе сервиса.

«В России начался процесс включения малого бизнеса в цифровую экономику — предприниматели все чаще стали применять в повседневной работе современные digital-продукты. Наибольший интерес вызывают инструменты управления торговлей и мобильная реклама, которые прямо влияют на рост продаж, — отметил вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев. — Малый бизнес не может себе позволить глобальные рекламные кампании с массовым охватом, поэтому наиболее эффективными являются быстрые и адресные коммуникации с узкими целевыми аудиториями. Новая платформа МТС даст возможность предпринимателям эффективно налаживать связи со своей аудиторией и расширит портфель цифровых решений МТС для бизнеса».

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