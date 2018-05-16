В отличие от предыдущего опыта «МегаФона» сделка прошла в реальных деньгах

МТС и корпоративно-инвестиционное подразделение Сбербанка Sberbank CIB закрыли сделку по размещению коммерческих облигаций с помощью смарт-контрактов на базе блокчейн-платформы Национального расчетного депозитария (НРД), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников сделки.

Это первая в России сделка, включающая полный цикл процессов: от регистрации ценных бумаг, выкупа, учета прав и до расчетов в реальных деньгах. В процессе были размещены полугодовые облигации на 750 млн руб. с квартальным купоном 6,8% годовых. Целью размещения являлось не привлечение финансирования, а «доказательство опытным путем преимуществ данного формата над классическим размещением облигаций».

«Наша цель — масштабирование технологии для различных финансовых сделок и процессов, но это возможно лишь при сформированной законодательной базе», — отмечает управляющий директор по депозитарной деятельности НРД Денис Буряков. В МТС собираются и дальше развивать это направление, «с тем чтобы на основе полученного опыта использовать технологию в первую очередь на финансовых рынках».

По словам руководителя Sberbank CIB Игоря Буланцева, компания также планирует в дальнейшем работать «над усложнением, расширением структуры сделки, привлечением большего количества участников в систему». По его словам, итогом этой работы станет «настоящий блокчейн без оговорок и условий».

Формально это не первое размещение коммерческих облигаций с использованием блокчейн-инфраструктуры НРД. Например, в прошлом году «МегаФон» разместил коммерческие облигации в пользу Райффайзенбанка, используя похожую схему. Однако расчеты в реальных деньгах проходили вне блокчейна. В НРД рассчитывают, что к системе присоединятся в дальнейшем и другие участники.

«Мы двигаемся последовательно, формируя компетенцию и подтверждая рынку перспективность применения новых технологий. Одной из приоритетных задач является снижение стоимости трансакций для всех игроков за счет увеличения объема и вовлечения широкого круга эмитентов», — уверен Буряков.