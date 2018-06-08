Тариф "хайп" раскрутили кумиры молодежи Feduk, Big Russian Boss, блогер Елена Шейдлина и киберчемпион Михаил Столяров

В рамках продвижения молодежного тарифа «Хайп» МТС запустил рекламную кампанию в интернете. Еегероями стали популярные у молодежи хип-хоп -исполнитель Feduk, дизайнер, фотомодель и одна из самых популярных блогеров российского Instagram — Елена Шейдлина, чемпион мира по CS: GO 2017 года и игрок киберспортивной команды Gambit Dosia X God Михаил Столяров и YouTube-влогер и хип-хоп-исполнитель Big Russian Boss.

Все 4 ролика объединены концепцией «залипания». На молодежном слэнге, если кто-то «залип», значит, он не может от чего-то долго оторваться. Оторваться молодые люди не могут от видео, соцсетей, игр и музыки — от всего, что безлимитно предоставляется на тарифе «Хайп».

В роликах звучит переосмысленный трек Feduk’а «Закрывай глаза», премьера которого состоялась одновременно с запуском рекламной кампании. Для каждого ролика была создана оригинальная аранжировка трека.

Каждая из категорий безлимитного тарифного плана получила свой собственный ролик, визуальный стиль и музыку, что подчеркивает разнообразие контента: музыка — с Feduk, соцсети — с Еленой Шейдлиной, гейминг — с Dosia X God, видео — с Big Russian Boss.

Также в рамках кампании были сняты отдельные ролики для Instagram stories режиссером-экспериментатором Антоном Ревой, который уже успел поработать с Matrang, Pharaoh, Pokras Lampas. В своих видео для МТС Антон отказался от компьютерной графики. Например, ролик для Лены Шейдлиной он снял на старый советский вентилятор, к одной из лопастей которого была прикреплена GoPro, а ролик для Feduk’а был снят с использованием линз, изначально не предназначенных для съемок.

Команда МТС

Наталия Глаголева

Антонина Заболоцкая

Валерий Копытин

Николай Верстин

Гончарова Екатерина

BBDO

Андрей Иванов

Дмитрий Втулкин

Ярослав Зеленский

Ярослав Синицын

Ирина Норузи

Юлия Петрова

Елизавета Григорьева

Ирина Корюкова

Юлия Суханова

Андрей Довжик

Дарья Кищук

Ольга Быкова

Stink продакшн:

Медея Карашева

Геля Дуброва