Оператор надеется, что ему разрешат использовать «унифицированную инфраструктуру» для хранения трафика пользователей

МТС не заложил в бюджет на 2018 год затраты на исполнение требований «закона Яровой», сообщил RNS глава оператора связи Андрей Дубовсков.

Сам оператор оценивает затраты на исполнение закона в десятки миллиардов рублей. Более точных оценок компания не приводит, так как подзаконные акты о сроках и объеме хранения трафика не утверждены.

В компании рассчитывают, что во исполнение «закона Яровой» операторам разрешат использовать «унифицированную инфраструктуру» для хранения трафика пользователей. В МТС также надеются, что государство не станет вводить жесткие требования о поставщиках оборудования для хранения данных.

«Мы надеемся, что в итоге нам удастся унифицированную инфраструктуру для этого использовать и не будет жесткого требования относительно поставщиков оборудования. Понятно что здесь операторы будут поставлены в жесткие сроки - быстро мы сможем это сделать только на проверенном оборудовании, с которым у нас уже есть опыт работы», — пояснил вице-президент по технике и ИТ Андрей Ушацкий.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» с Национальной компьютерной корпорацией создали совместную компанию «Национальные технологии» для разработки системы хранения данных, предусмотренной «законом Яровой».

Напомним, что пакет «антитеррористических» поправок в законы, предложенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, был принят летом 2016 года. Он обязывает операторов связи и провайдеров с июля 2018 года хранить всю передаваемую информацию.