Сумма сделки составила более 3 млрд рублей

Мобильный оператор МТС приобрел российские сервисы по продаже билетов Ticketland и Ponominalu.ru, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании.

Сумма сделки по покупке 100% в ООО «МДТЗК» (юрлицо Ticketland) составила 3,25 млрд рублей, за приобретение 78,2% юрлица Ponominalu.ru компания заплатила 387,1 млн рублей исходя из оценки всей компании в 495 млн рублей.

По итогам сделки оба сервиса продолжат деятельность как самостоятельные организации, а операционное управление останется у текущего менеджмента, обещают в МТС. Оператор будет участвовать в стратегическом управлении и осуществлять финансовый контроль, отмечают в компании.

«Помимо консолидации нового бизнеса и возможностей увеличения продаж билетов среди абонентов МТС за счет интеграции наших сервисов и экспертизы Big Data, мы также получаем дополнительные инструменты для маркетинговых активностей, взаимодействия с клиентами и партнерами. Сегодня МТС поставляет своим клиентам цифровой контент в различных форматах, а в ближайшее время предложит им со скидками билеты на «живые» мероприятия – спектакли и концерты в рамках нашей программы лояльности. Скоро абоненты смогут покупать билеты прямо с мобильных устройств и получать персональные рекомендации посетить те или иные интересные места и события», – рассказал вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев.

Вместе сервисы контролируют четверть оборота продаж театральных и концертных билетов в России. Оборот рынка продажи билетов в театры и на концерты превышает 24 млрд рублей в год. По оценкам МТС, сейчас доля онлайн-продаж билетов на «события» составляет около 43% оборота всего билетного рынка РФ.