Компании запустили первую в России страховую программу, основанную на технологии интернета вещей



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МТС совместно со страховой компанией INTOUCH разработали первую на российском рынке страховую программу, основанную на технологии интернета вещей. Предложение “Умные километры” позволит водителям, редко пользующимся своим авто, сэкономить до 25% стоимости полиса КАСКО.

С помощью новой программы дачники, водители выходного дня или те, кто по пути на работу оставляет машину на перехватывающей парковке, могут получить скидку на страховой полис КАСКО за счет использования технологий connected cars (”подключенные автомобили”). В рамках программы при покупке страховки, клиент сам выбирает лимит пробега и получает соответствующую скидку.

Водители, которые проезжают на своем автомобиле за год менее шести тысяч километров, получат скидку в четверть стоимости полиса, скидку в 15% стоимости получат водители с пробегом не более 10 000 км, а водители с пробегом до 12 000 км – сэкономят 7% от стоимости страховки.

Весь страховой период GPS-трекер, бесплатно установленный в автомобиле клиента, будет передавать на сервер данные о пробеге. Контролировать километраж можно в мобильном приложении и в личном кабинете на сайте страховой компании. Постоянно следить за статистикой не обязательно: при достижении половины лимита, а также остатке в 1000 и 500 км, водитель получит SMS-уведомление и сможет увеличить лимит или оформить новый полис. Программа “Умные километры” запущена в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

“Больше трети автомобилей в России проезжает за год меньше 12 тысяч километров. Умное страхование позволит таким водителям не переплатить за страховку и защитить себя от рисков. Страхование с помощью телематики – это пример того, как высокие технологии приносят ощутимую пользу обычным российским автомобилистам”, - отметил Павел Бутенко, директор по маркетингу и прямого канала продаж страховой компании INTOUCH.