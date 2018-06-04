Система будет работать со всеми рекламными конструкциями в наружной рекламе в 67 городах страны

Разработчики исследовательского агентства Motion Logic совместно с МТС и «Вымпелком» (бренд «Билайн») анонсировали запуск экосистемы наружной рекламы России, получившую символичное название EVA. Это первая полнофункциональная программная платформа по медиаизмерениям и баингу наружной рекламы, основанная на обработке Big Data мобильных операторов, машинных алгоритмах и нейросети.

На протяжении долгого времени представители индустрии обсуждают необходимость появления экосистемы, которая могла бы стать если не основой для появления единой валюты медиаметрии в ООН, то как минимум соответствовала бы современным тенденциям в обработке аудиторных данных, объединила бы в себе базы данных рекламных конструкций и инструменты работы с ними, заменив более устаревшие и менее точные методы исследований и сотни разрозненных таблиц.



Валерий Гылка, генеральный директор коммуникационной сети Амедиа, в состав которой входит агентство Motion Logic, заявил, что практически все проблемы, с которыми сталкивались в индустрии на протяжении последних лет, могут быть решены при помощи единой экосистемы для наружной рекламы EVA. Система обладает широким функционалом по планированию, реализации, пре- и пост-кампейн рекламных кампаний с использованием ООН-инвентаря в России, при этом не является посредником в сделках между участниками.

Валерий Гылка, генеральный директор коммуникационной сети Коммуникационная сеть Коммуникационная сеть Амедиа : EVA абсолютно открыта. Мы разрабатывали её для всего рынка и для всех представителей индустрии: саплаеров, рекламных и коммуникационных агентств, рекламодателей. Система будет работать со всеми рекламными конструкциями в наружной рекламе во всех городах страны. Мы заинтересованы в том, чтобы рынок получил эффективный инструмент, предоставляющий релевантные и достоверные данные. Мы не понаслышке знаем, с какими трудностями сталкиваются байеры, с каким количеством таблиц им приходится работать. Актуализация баз данных по свободным рекламным конструкциям порой занимает большую часть времени подготовки к запуску рекламных кампаний. Задача экосистемы — интегрировать максимальное количество инструментария в систему, чтобы саплаеры ни в чем не нуждались и поддерживали актуальной базу данных по рекламным конструкциям. Поэтому мы разработали удобный инструмент, наделив его максимальным числом функций: загрузка базы и актуализация статусов конструкций, формирование и ведение рекламных кампаний, обмен макетами, фотоотчетами, электронный документооборот, валидация контрагентов, фотомониторинг, управленческий учет и аналитика медиаданных. И все это в одной интуитивно понятной системе, которая не берет комиссий за проведенные внутри системы сделки.

В настоящий момент база первичных аудиторных данных экосистемы EVA охватывает более 64 млн. человек в 67 городах России, представляя таким образом наиболее репрезентативную выборку по аудитории наружной рекламы. Система позволяет ежемесячно получать данные об аудитории рекламных конструкций в городах с численностью населения от 300 тысяч человек.

Используя принятую отраслью методологию подсчета показателей GRP и OTC, система использует дополнительный инструментарий для оценки визуальной доступности рекламного сообщения. На основе фотомониторинга, определяется визуальная доступность рекламной поверхности. Также учитывается место расположения конструкции по отношению к направлению движения людских и транспортных потоков. Кроме этого, учитывается формат рекламной конструкции, ее освещенность. Это дает возможность корректировать аудиторные показатели и делает расчеты наиболее точными.



Разработчики EVA заявляют, что система безопасна для совершения внутренних операций между контрагентами, а информация о сделках доступна только их владельцам, поскольку все данные защищены ключами шифрования и электронными цифровыми подписями.



Экосистема наружной рекламы EVA будет доступна широкой аудитории с 1 июля 2018 года. Именно на эту дату запланирован коммерческий запуск системы. С 1 июня система начала регистрацию собственников рекламных конструкций в системе. В систему уже начали интегрировать свои данные такие операторы наружной рекламы как Gallery, Лайса и прочие владельцы рекламных конструкций в России.



Данные по медиаметрии будут доступны с 15 июня. Подписка на систему предусматривает оплату за пользование базовыми функциями, и отдельно за доступ непосредственно к медиаметрии. Стоимость доступа для собственников рекламных поверхностей будет бесплатной, а тарификация за использование медиаметрических данных рассчитывается как по одному городу, так и по отдельным рекламным конструкциям.