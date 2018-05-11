Этого должно хватить на просмотр сотни фильмов в HD-качестве

МТС проводит новую акцию: оператор подарит два терабайта трафика на год покупателям iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus, которые приобрели смартфоны в розничной сети или онлайн-магазине МТС, сообщили в пресс-службе компании.

В компании уверены, что два терабайта трафика будет достаточно для того, чтобы в течение года прослушать в сети МТС десятки тысяч песен в сервисе Apple Music, посмотреть тысячи роликов на YouTube и сотни фильмов в HD-качестве. Кроме того, трафик можно использовать для скачивания тяжелых файлов и приложений, общение по видеосвязи, онлайн-игры и любые другие цифровые развлечения.

Предложение доступно для пользователей всех наиболее популярных тарифов МТС — Smart, Smart Забугорище, Мой Безлимитище, Хайп, Smart +, Smart Top и Ultra. Получить два терабайта могут и абоненты других операторов, переведя свой номер в сеть МТС в период действия предложения. Начисление трафика произойдет автоматически. Обязательное условие эксклюзивного предложения — SIM-карта, на которую оформлен бонусный трафик, должна быть установлена в купленном по акции iPhone.

«Невозможно полноценно использовать смартфон без большого объёма интернета — это базовая необходимость пользователя современного продвинутого устройства. Мы обеспечиваем эту потребность на самом высоком уровне, — клиенты МТС могут выбрать качественный продукт от ведущего бренда и дополнить его высокоскоростным интернетом с гигантским объемом трафика. Данная акция, вместе с выгодными условиями рассрочки и кредита от МТС, делает покупку в розничной сети МТС удачным выбором для широкого круга пользователей», — отметил коммерческий директор розничной сети МТС Юрий Лабис.

Акция продлится до 15 июня 2018.