Осваиваем графику движений

Никто не хочет проект с устаревшим анимационным дизайном. Поэтому редакция Sostav сделала обзор ключевых мировых трендов, вдохновленных духом времени и последними технологическими инновациями, применяемыми в кино, видеорекламе и на телевидении. А также проанализировала спрос на специалистов российского рынка и их готовность к международным нововведениям.

В России 61% пользователей мобильных телефонов являются обладателями смартфонов. 20% миллениалов используют мобильные устройства для просмотра потокового медиа-контента, онлайн-видео сегодня создает более 80% интернет-трафика, а популярность оригинального контента среди подписчиков Netflix ежегодно увеличивается на 15% - всё это говорит об укреплении востребованности на специалистов анимационного дизайна.

О трансформации моушн-дизайна от древних пещер до наших смартфонов мы уже рассказывали в этом году. Теперь пришло время поближе рассмотреть тенденции международной индустрии и осознать ситуацию на русском рынке.

Драйверы и сферы применения

В мировой отрасли одним из основных драйверов моушн-дизайна остается развитие сегмента VR и AR, объёмы которого, по данным компании Digi-Capital, к 2021 году достигнут 108 млрд долларов.

По данным опросов Greenlight Insights, 71% потребителей считает перспективным и современным бренд, который использует VR технологии. А Racounter называет 10 областей, которые в ближайшей перспективе внедрят виртуальную реальность: спорт, городское планирование, подводный мир, инженерное дело, психологическое здоровье, реклама, корпоративные события и совещания, туризм, безопасность и альтернативный образ жизни.

В России же основными локомотивами развития сегмента пока остаются телевидение, киноиндустрия и рекламная отрасль.

По последним данным количество федеральных, региональных, спутниковых и кабельных каналов в нашей стране составляет 367, хотя только 8% из них являются федеральными и 3% вещают на международном уровне. Половина зарегистрированных телеканалов принадлежат различными муниципалитетам и транслируется в регионах, а оставшиеся являются небольшими информационно-развлекательными отделениями ВГТРК. Все эти данные определяют неплохой потенциал для развития направления анимационного дизайна в России, особенно учитывая сложившиеся тенденции центральных телелидеров.

Например, в среднем раз в 3−5 лет телеканалы обновляют одежду и ежегодно запускают порядка 5−7 новых телепрограмм. Эти тренды актуальны для удержания зрителей, когда аудитория медленно перетекает в интернет-вещание. Что, кстати, подтверждается ростом рынка интернет-рекламы за предыдущий год на 25−30%. По данным АКАР, за 9 месяцев 2017 года доля рекламных бюджетов телевидения составила 116−117 млрд. рублей, а интернета — 115−116 млрд. рублей. Статистика ИАА TelecomDaily по абонентам платного ТВ в России говорит, что за весь 2017 год их число увеличилось всего на 930 тыс. домохозяйств. В первый раз за несколько лет эта величина оказалась менее 1 млн. На данный момент проникновение сервисов платного ТВ составляет 75% зрителей по стране.

Замедление привлечения новых подписчиков может говорить о том, что аудитория 45+ кончилась. А оставшаяся платежеспособная аудитория — это миллениалы, которых сложно привлечь к покупке сервиса из-за активного использования интернета. Кстати, средний чек на абонента, выросший на 10% за счёт дополнительных сервисов, таких как отложенный просмотр, пауза и др., также подтверждает зрительские предпочтения к индивидуализации. А значит выделение телеканалов за счёт позиционирования и представления уникального контента не только по содержанию, но, в первую очередь, по форме — это единственный путь к развитию.

Рекламная отрасль в этом году переживает не самые простые времена. Однако за счёт проведения выборов президента и ЧМ-2018 остаётся на плаву. В корпорациях сейчас время реструктуризаций и продумывания больших идей и интегрированных кампаний. И здесь VR и AR технологии останутся образом мысли и способом донесения необходимых сообщений не только до клиентов, но и до сотрудников.

Средний же бизнес за счёт оптимизации бюджетов погрузится в интернет, где приходится выделяться за счёт создания уникального графического контента. Известный факт, что восприятие визуальной коммуникации эффективнее. Например, 1 картинка заменяет 1000 слов; с помощью видео усваивается 70% информации, тогда как на слух всего 20%; вакансии с видео на 34% эффективнее, чем простой текст о компании.

Киноиндустрия также не стоит на месте. В современных русских фильмах всё чаще используются VFX отечественного производства. И если в 2009 году визуальные эффекты оставляли желать лучшего, то сегодня наши специалисты выдают вполне себе конкурентоспособный контент. «Движение вверх», «Притяжение», «Время первых», «О чём говорят мужчины. Продолжение» и другие киноновинки вполне себе достойное тому доказательство. И, конечно, важным драйвером для моушн-дизайна в кино остается промо.

Вообще в момент подготовки материала на портале hh.ru предлагалось более 35 актуальных вакансий по запросу моушн-дизайнер. При этом 18 из них было в сфере маркетинга, 15 — в медиа и искусстве и 6 — в IT и телекоме. На достаточно высокую зарплату сегодня моушн-дизайнер может рассчитывать в маркетинге, где нижний порог начинается от 90 0000 рублей и достигает 200 000 рублей — за должность арт-директора. В кино и на телевидении средний ежемесячный заработок начинается от 50 000 рублей и достигает 130 000 рублей. И самую высокую з/п можно получить в web и игровых разработках, где предложение ограничено и конкуренция пока не сильно высокая, в среднем 160 000 — 195 000 рублей.

Готовность специалистов и образование

При достаточно перспективной картине востребованности специалистов на рынке среди государственных программ высшего или среднего образования по специальности моушн-дизайн пока нет. Краткий статистических сборник 2016 Минобрнауки России, Федеральной службы статистики и НИУ ВШЭ, среди основных областей подготовки специалистов выделяет искусство и культуру, называя цифру поступивших кадров по данным программам в ВУЗы в 2014 году в числе 28,8 тысяч человек.

Ближайшее рассмотрение направления, например, в НИУ ВШЭ показало, что внутри специальности «изобразительное искусство и прикладные виды искусств», действительно существует специализация «дизайн». Однако из описания не совсем понятно, каких специалистов всё-таки готовит факультет.

В остальных случаях приходится рассчитывать максимум на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Хотя и тут не густо. Помимо различных интенсивных онлайн курсов, программу дополнительного профессионального образования по «моушн-дизайну» предлагает только Scream School, которые, кстати, на днях объявили об объединении в подготовке кадров с ведущей студией сегмента Shandesign.

Сергей Шанович, основатель студии SHANDESIGN : Быть наставником для молодых — это отличная практика для состоявшихся профессионалов и нормальная функция любой профессии. Для нас партнерство со Scream School — это закономерное продолжение образовательного направления и просветительской деятельности последних лет. Надеемся воспитать на базе школы хороших специалистов в моушн-дизайне, нехватка которых ощущается в России уже лет 20.

Анна Григорьева, директор школы Scream School: Длительность программы — 2 года. Куратором выступает руководитель отдела оперативной графики ООО «ЕМГ» на «Москва 24» и арт-директор телеканала Илья Остриков. В рамках обучения мы даём необходимый максимум: ребята изучают анимацию, моделирование, текстурирование, визуализацию, основы композитинга и так далее. Выходят с практическими знаниями программ After Effects, Cinema 4D, DaVinci Resolve, Adobe Premier, VVVV, Houdini. В качестве курсовых работ обязательно создают видео-айдентику, лирик-видео, социальную рекламу, музыкальное видео, оформление для мероприятия и потом уходят на дипломный бриф. Всё это позволяет нам выпускать конкурентоспособных специалистов с актуальной для сегмента базой знаний, которым не составляет труда устроиться сразу на работу.

Первопроходцам в непростом деле по подготовке кадров можно пожелать удачи. А для продвинутых самоучек, мы решили пойти дальше и выделили международные тенденции практического моушн-дизайна в 2018 году.

Ключевые моушн-тренды

Техники. Среди ключевых техник выделяются эффекты сбоев и искажений (glitch distortion), которые проникли практически во все аспекты современной культуры: от моды, маркетинга, брендинга и упаковки до ТВ, кино и рекламы. Есть даже специальное приложение, позволяющее сделать 13 разных glitch эффектов.

Также среди техник выделяется морфинг (прим. ред. трансформация); смешивание 2D и 3D анимации; и немного застрявшее в развитии, но обретающее всё большую популярность в рекламном мире liquid motion (прим. ред. плавные движения).

Цвета. Пантоном 2018 года стал Ультрафиолет (18−3838), обретший особенную популярность в веб-дизайне.

Как бы в продолжение цвета года в тренде энергичная пастель: мягкие и убаюкивающие конфетные цвета, напоминающие детство. Они подчеркиваются возродившейся тенденцией к градиенту, которая пройдя эволюционный путь приобрела закономерные и гармоничные дозы в общей картине.

Шрифты. Маскирование визуальных изображений внутри надписей. Техника встраивания визуальных эффектов используется в шоу Топ Гир, телешоу «Очень странные дела» (Stranger Things), сериале «Двойка» (The Deuce), рекламе IPhone X.

Ещё одной из шрифтовых CG тенденций, которая применяется в основном в кино, является слоистая типографика, в которой графические элементы совмещаются с 3D эффектами, чтобы задать настроение фильма.

Веб и приложения. Анимированные логотипы, аватары — это устойчивый тренд 2017 года, активно поддерживается FB и IG. Сегодня быть обладателем GIF лого — обязательный компонент каждого прогрессивного бренда.

Микро-взаимодействия — такие тонкие анимации, которые дополняют интерфейс сайта или приложения и позволяют пользователю взаимодействовать с ним в момент времени. Например, курсор мыши, который становится черной стрелкой при перемещении на кнопку «меню».

И ещё одна важная тенденция называется синемаграф (прим. ред. cinemagraphs). Анимированное изображение, которое по сути фотография с минорным повторяющимся зацикленным движением.

Технологии и хайпы. Как было сказано в начале, VR — основной локомотив и главный тренд моушн-дизайна. И все потому что виртуальная реальность позволяет изображать сюрреалистичные сцены. Клип Бьорк Notget VR, который, кстати, демонстрирует и другие тенденции анимационной графики. Например, фантазию и научную фантастику. Они также на волне популярности в этом году.

Темой года остается минимализм, бросающий вызов концепции «минимального» усечения с добавлением текстур и концентрированными яркими цветами, который выходит за рамки четких линий, чтобы отобразить смелые стили современного искусства.